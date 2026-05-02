庄司智春“俺のオンナ”シリーズ新作！ 「愛が溢れてる」と反響
お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が1日にInstagramを更新。タレントで妻の藤本美貴のオフショットを公開すると、ファンから「愛が溢れてる」「幸せ者」といった反響が寄せられている。
【写真】ミキティーのこと好きすぎでしょ！ 庄司智春「俺のオンナ」シリーズ振り返る
以前より、「俺のオンナ」＝ミキティーの日常の姿を定期的にアップしている庄司。この日も「#俺のオンナ メイクしてるけど部屋着」と藤本のソロショットを投稿。写真には、部屋着でカメラにリラックスした笑顔を見せる藤本の姿が収められている。
庄司の投稿にファンからは「愛が溢れてる」「幸せ者だね、羨ましい」などの声や「綺麗すぎてやばっ」「笑顔素敵女子」といったコメントが集まっている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」Instagram（@tomoharushoji）
【写真】ミキティーのこと好きすぎでしょ！ 庄司智春「俺のオンナ」シリーズ振り返る
以前より、「俺のオンナ」＝ミキティーの日常の姿を定期的にアップしている庄司。この日も「#俺のオンナ メイクしてるけど部屋着」と藤本のソロショットを投稿。写真には、部屋着でカメラにリラックスした笑顔を見せる藤本の姿が収められている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」Instagram（@tomoharushoji）