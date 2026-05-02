敵地パドレス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放った。3試合ぶりの一発に、敵地実況席も唖然となった。

豪快にかっ飛ばした。3-0の2回2死一、三塁の場面、7球目を捉えた打球は右中間スタンドへ一直線。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）の一発で敵地は騒然。味方ベンチは大盛り上がりだった。

豪快な一発に敵地実況席も呆れた様子だった。パドレス側放送局の「パドレス.TV」で解説を務めたマーク・グラント氏は「ムラカミが走者を一掃できると話した。ライト線へのファウルを覚えているかい？」と、本塁打を放つ2球前の場面で「彼は走者一掃できるだろうな」「彼は打てる」と語ったことを持ち出し「インコースへのカーブだ。バックドアを狙ったようだが真ん中に入ってしまった。彼はパワーを示し続けている」と力説した。

3試合ぶりに飛び出した一発で、メジャー本塁打争いでは12本で並んでいたアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ヨルダン・アルバレス（アストロズ）を抜き去り、単独トップとなった。



（THE ANSWER編集部）