甲府がメンデスの完全移籍加入を発表した

ヴァンフォーレ甲府は5月1日、DFホルネイケル・メンデス・マレイロスが加入することを正式発表した。

かつて甲府で主力として活躍したブラジル人DFの4年ぶりとなる再加入に、ファンからは「マジ言ってるの？」「激アツ」と大きな反響が沸き起こっている。

31歳のメンデスは、母国ブラジルのパルメイラスなどでプレーした後、2015年にツエーゲン金沢へ加入し来日した。その後、栃木SCを経て2020年9月に甲府へ加入。2021年シーズンにはJ2で37試合6ゴールを記録するなど、188センチの長身を活かした高い守備能力と得点力でチームを支えた。

2022年には京都サンガF.C.へ移籍し、直近まではジェフユナイテッド市原・千葉でプレー。Jリーグ通算118試合10得点の実績を誇る左利きのセンターバックだ。かつて慣れ親しんだ地へ戻ることとなったメンデスは、クラブを通じて「ヴァンフォーレ甲府に復帰できたことを大変嬉しく思います。全力と覚悟を持って、最後の瞬間まで共に戦い抜きましょう」と決意を語っている。

SNS上では「おかえりなさい」「びっくりして声出た」「予想外すぎて、びっくり」「また彼の勇姿が見れるとは」「まじ、ビックリ」「えっ！ マジで？」「めっちゃ嬉しい」「めっちゃびっくりした」とコメントが寄せられている。J1昇格を目指すチームにとって、かつての主力DFの復帰は大きな補強となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）