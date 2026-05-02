女優・山口智子が２日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。

山口は昨年、「夫と一緒に４０日間ぐらいスペイン、ポルトガルを（旅行した）」という。ただ旅行好きの山口に対し、夫の唐沢寿明は「旅は大嫌い」だそうで、「彼はその（旅行の）中で、１日たりとも…。ホテルの部屋から一歩も出てないです」と明かした。

唯一、「ご飯の、レストランの場だけは出てきます」とのことで、「それ以外は絶対にホテルの部屋にいますから。歩きもしない。散歩にも行かない。で、ユーチューブばっかり見てる」。

山口が１人で観光に出かけて部屋に帰ってくると、唐沢は「ベッドの上にしかいないんですよ。帰ってくると。ベッドの上におんなじ格好でまた座ってる」。

その光景を見て山口は「『エクソシスト』の映画を思い出しちゃった。『エクソシスト』の映画って、とりつかれた女の子の部屋に入ると、必ずとりつかれた女の子がベッドに縛り付けられて、同じ格好でずっといるじゃない？」。ナイツの塙宣之が「ホントに一歩も動いてないんだ」と言うと、山口は「一歩も動いてない」と苦笑していた。