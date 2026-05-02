IVEウォニョン、青カラコン＆ウェーブヘアで雰囲気ガラリ「新鮮で可愛い」「ビジュ最強」と絶賛の声続々
【モデルプレス＝2026/05/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月1日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えたヘアメイク姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「新鮮」と話題の雰囲気一変ショット
ウォニョンは「今日の点心チョコレートワッフルとおいしいコーヒー」と韓国語でつづり、チョコレートのかかったワッフルを楽しむ写真を複数枚投稿。青いカラーコンタクトレンズを装着し、根元から全体に細かいウェーブがかかったヘアスタイルで、普段の緩く巻いたヘアスタイルとは印象がガラリと変わる姿を披露した。
この投稿にファンからは「スタイリングが新鮮で可愛い」「ビジュ最強」「天使発見」「このヘアメイク似合ってる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「新鮮」と話題の雰囲気一変ショット
◆ウォニョン、カラコン＋ウェーブヘアで雰囲気ガラリ
ウォニョンは「今日の点心チョコレートワッフルとおいしいコーヒー」と韓国語でつづり、チョコレートのかかったワッフルを楽しむ写真を複数枚投稿。青いカラーコンタクトレンズを装着し、根元から全体に細かいウェーブがかかったヘアスタイルで、普段の緩く巻いたヘアスタイルとは印象がガラリと変わる姿を披露した。
◆ウォニョンの投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイリングが新鮮で可愛い」「ビジュ最強」「天使発見」「このヘアメイク似合ってる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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