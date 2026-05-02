佐藤仁美、ヘアカットで印象ガラリ「とても似合ってます」「本物の美人なのが分かる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の佐藤仁美が4月30日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルチェンジを報告し、話題となっている。
【写真】46歳朝ドラ女優「本物の美人なのが分かる」ヘアカット姿
佐藤は「あ」「髪切りましてん」とあっさりとした文章でヘアカットしたことを報告。肩の下ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりとカットし、レイヤーの入ったボブヘアにチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「本物の美人なのが分かる髪型」「とても似合ってます」「ショートヘア可愛い」「髪が短いと顔がシュッとして見える」「美しさが増してる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳朝ドラ女優「本物の美人なのが分かる」ヘアカット姿
◆佐藤仁美、新ヘアスタイル披露
佐藤は「あ」「髪切りましてん」とあっさりとした文章でヘアカットしたことを報告。肩の下ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりとカットし、レイヤーの入ったボブヘアにチェンジした姿を披露した。
◆佐藤仁美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本物の美人なのが分かる髪型」「とても似合ってます」「ショートヘア可愛い」「髪が短いと顔がシュッとして見える」「美しさが増してる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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