佐藤仁美（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/02】女優の佐藤仁美が4月30日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルチェンジを報告し、話題となっている。

【写真】46歳朝ドラ女優「本物の美人なのが分かる」ヘアカット姿

◆佐藤仁美、新ヘアスタイル披露


佐藤は「あ」「髪切りましてん」とあっさりとした文章でヘアカットしたことを報告。肩の下ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりとカットし、レイヤーの入ったボブヘアにチェンジした姿を披露した。

◆佐藤仁美の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「本物の美人なのが分かる髪型」「とても似合ってます」「ショートヘア可愛い」「髪が短いと顔がシュッとして見える」「美しさが増してる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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