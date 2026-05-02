元AKB48メンバー「13kg落としてもう一度ステージに」ビフォアフ公開で反響続々「努力の賜物」「別人級」

元AKB48メンバー「13kg落としてもう一度ステージに」ビフォアフ公開で反響続々「努力の賜物」「別人級」