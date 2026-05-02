元AKB48メンバー「13kg落としてもう一度ステージに」ビフォアフ公開で反響続々「努力の賜物」「別人級」
【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が、4月30日に自身のInstagramを更新。ダイエット前後の姿を公開した。
【写真】42歳元AKB「努力の賜物」13kg減量した姿
大堀は「13kg落として、もう一度ステージに立ちました」「産後太り−13kg 体年齢は−7歳」とつづり、AKB48の2期生の20周年イベントに出演したことを動画で投稿。「やったことはすごくシンプルで。『歩く、3食きちんと食べる、発酵食品を取り入れる』これだけです」「20代の頃のように食べなきゃ痩せるではなく、40代の今はちゃんと食べて整えることを意識しています。我慢するダイエットではなく、体の中から変えていく事を選びました」と続け、ダイエット前後の姿を披露している。
この投稿には「努力の賜物」「別人級」「努力する姿が素敵です」「すごすぎる」「私も頑張ろうと思えました」「健康的にダイエットできてる」などといった声が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元AKB「努力の賜物」13kg減量した姿
◆大堀恵「13kg落として、もう一度ステージに立ちました」
大堀は「13kg落として、もう一度ステージに立ちました」「産後太り−13kg 体年齢は−7歳」とつづり、AKB48の2期生の20周年イベントに出演したことを動画で投稿。「やったことはすごくシンプルで。『歩く、3食きちんと食べる、発酵食品を取り入れる』これだけです」「20代の頃のように食べなきゃ痩せるではなく、40代の今はちゃんと食べて整えることを意識しています。我慢するダイエットではなく、体の中から変えていく事を選びました」と続け、ダイエット前後の姿を披露している。
◆大堀恵の投稿が話題
この投稿には「努力の賜物」「別人級」「努力する姿が素敵です」「すごすぎる」「私も頑張ろうと思えました」「健康的にダイエットできてる」などといった声が寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
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