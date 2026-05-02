◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル）＝枠順確定

注目のダートマイル決戦に挑む１３頭（ＪＲＡ６、船橋４、他地区３）の枠順が５月２日に確定した。

ＪＲＡ勢では、フェブラリーＳを連覇したコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番に決まった。３着だった昨年の同レース以来、ダミアン・レーン騎手とのコンビで挑む。

同レース初の３連覇がかかるシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は１枠１番に決定。落馬負傷から復帰した川須栄彦騎手と５戦ぶりのコンビで、復活の走りを見せられるか注目だ。

昨年の東京大賞典（２着）以来の実戦となるミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は６枠８番となった。クリストフ・ルメール騎手はゴールドドリームで連覇した２０１８、１９年以来の同レース３勝目を目指す。

チャンピオンズＣ、フェブラリーＳとＪＲＡ・Ｇ１で連続２着のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は７枠１０番に決定した。

地方馬では京浜盃グランドマイラーズを制したジョージテソーロ（牡５歳、浦和・小久保智厩舎、父ベストウォーリア）は５枠６番になった。

なお、かしわ記念で２着以内に入った地方所属馬には、さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和・ダート１４００メートル）、帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井・ダート２０００メートル）への優先出走権が付与される。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手の順）

（１）シャマル 栗東 牡８ 川須 栄彦

（２）コスタノヴァ 美浦 牡６ ダミアン・レーン

（３）ロードフォンス 栗東 牡６ 横山 和生

（４）リコースパロー 大井 牡４ 沢田 龍哉

（５）ガバナビリティー 船橋 牡４ 笠野 雄大

（６）ジョージテソーロ 浦和 牡５ 落合 玄太

（７）ベアバッキューン 川崎 牡４ 野畑 凌

（８）ミッキーファイト 美浦 牡５ クリストフ・ルメール

（９）オーマイグッネス 船橋 牡６ 藤本 現暉

（１０）ウィルソンテソーロ 美浦 牡７ 川田 将雅

（１１）グランデマーレ 船橋 牡９ 岡村 健司

（１２）リュードマン 船橋 牡９ 篠谷 葵

（１３）ナチュラルライズ 美浦 牡４ 横山 武史

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。斤量は全て５７キロ。