伍代夏子、青森・下北半島の別荘で“自然豊かな暮らし”満喫 大量の山菜収穫し歌手仲間と味わう「合宿みたいで楽しそう」「素敵な仲間」
歌手の伍代夏子（64）が1日、自身のインスタグラムを更新。「まどかさん、公水ちゃんが下北半島の我が家へ遊びに来てくれました」と明かし、思い出を写真でシェアした。
【写真】青森・下北半島の別荘で大量の山菜を収穫し笑顔の伍代夏子 ※2枚目
伍代は青森県下北半島に別荘を構えており、頻繁に訪れ“自然豊かな暮らし”を楽しんでいる。
この日は、歌手の大石まどか（53）、岩本公水が遊びに訪れたそうで、新幹線ホームでの写真と、「夜はみんなで楽しく夕飯作り」と収穫した大量の山菜を手に笑顔を浮かべる3ショットを公開。「たくさん採れたシドケは、先ずはお浸しに。マヨ醤油で無限ループです」と季節の味覚を味わったようだった。
この投稿には、「素敵な仲間ですね」「素敵なお写真 ありがとうございます」「ワイワイ合宿みたいで楽しそう」「皆さんと連休を楽しんでください」などの声が寄せられている。
【写真】青森・下北半島の別荘で大量の山菜を収穫し笑顔の伍代夏子 ※2枚目
伍代は青森県下北半島に別荘を構えており、頻繁に訪れ“自然豊かな暮らし”を楽しんでいる。
この日は、歌手の大石まどか（53）、岩本公水が遊びに訪れたそうで、新幹線ホームでの写真と、「夜はみんなで楽しく夕飯作り」と収穫した大量の山菜を手に笑顔を浮かべる3ショットを公開。「たくさん採れたシドケは、先ずはお浸しに。マヨ醤油で無限ループです」と季節の味覚を味わったようだった。
この投稿には、「素敵な仲間ですね」「素敵なお写真 ありがとうございます」「ワイワイ合宿みたいで楽しそう」「皆さんと連休を楽しんでください」などの声が寄せられている。