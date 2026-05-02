RhymeTubeが今年設立したレーベル KONROISGOODBOIによる初の主催イベント『X-P』が、6月26日にCIRCUS TOKYOにて開催。全出演アーティストが公開となった。

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“X-P”は、医療用語で“レントゲン”を意味する言葉。本公演では“内面を曝け出す”ことをコンセプトに掲げ、ジャンルやスタイルを越えて、それぞれのリアルを音楽で表現するアーティストたちが集結する一夜となる。

第1弾出演者として発表されていたRhymeTube × FARMHOUSE × Kee Roozに加え、新たに日本猿、G:nt、Lisa lil vinci、Touge、Leisuの出演が決定。ここでしか見ることのできないラインナップが実現した。

また、主宰のRhymeTubeは今回の開催にあたり「なかなか揃わないメンツが揃ってるので是非観にきて欲しいです。チケットも残り僅かなので、迷っていたらお早めに。でも平日なので無理はしないで！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）