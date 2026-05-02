【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「ばぁばー！」孫から渡されたモノは…＜第13話＞#4コマ母道場

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みなさんは今料理を作る側ですか？　それとも作られる側ですか？　今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。

第13話　手作りおにぎり【ハルコの気持ち】



【編集部コメント】

実はこのおにぎり、孫たちが作ろうと発案したのです。ご主人とクルミさんで責任のなすりつけ合いがはじまったとき、孫たちはばぁばのためにハンカチを探し、おにぎりを作り、「ケンカするより迎えに行こう」と……。「涙をふいてあげたい」「おなかを満たしてあげたい」、孫たちの優しさが沁みますね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび