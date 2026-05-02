【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「ばぁばー！」孫から渡されたモノは…＜第13話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第13話 手作りおにぎり【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
実はこのおにぎり、孫たちが作ろうと発案したのです。ご主人とクルミさんで責任のなすりつけ合いがはじまったとき、孫たちはばぁばのためにハンカチを探し、おにぎりを作り、「ケンカするより迎えに行こう」と……。「涙をふいてあげたい」「おなかを満たしてあげたい」、孫たちの優しさが沁みますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第13話 手作りおにぎり【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
実はこのおにぎり、孫たちが作ろうと発案したのです。ご主人とクルミさんで責任のなすりつけ合いがはじまったとき、孫たちはばぁばのためにハンカチを探し、おにぎりを作り、「ケンカするより迎えに行こう」と……。「涙をふいてあげたい」「おなかを満たしてあげたい」、孫たちの優しさが沁みますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび