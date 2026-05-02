＜速報＞中止明けの国内女子ツアーは第2Rに突入 菅沼菜々が単独首位に浮上
＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会2日目が悪天候のため中止になり、54ホールの短縮競技になった国内女子ツアーは、現在、第2ラウンド（R）が行われている。
【写真】まだあどけない19歳ルーキー
菅沼菜々が2位から出た第2Rに前半だけで4つ伸ばし、トータル11アンダーの単独首位に浮上している。2位と2打差で後半をプレーしている。トータル9アンダーの2位に天本ハルカ、トータル8アンダーの3位には、初日を単独首位で終えた岡山絵里が続く。トータル7アンダーには、午後組として先ほどスタートした19歳ルーキーの松原柊亜（まつばら・しゅあ）や、吉澤柚月、ウー・チャイェン（台湾）が並んでいる。第2R終了時点で60位タイまでに入った選手は、あすの決勝に進む。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
NTTドコモビジネスレディス リーダーボード
「去年は自信なし、今は楽しみ」 復活優勝から1年、菅沼菜々の変化
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