ラウンド前後に使うだけで体の違和感が解消！ 自宅で完結するボディケアマシンが優秀過ぎた
スイングの練習には熱心でも、体のケアはついつい後回し……。そんなゴルファーこそ活用すべきは、自宅で使えるボディケアマシン。ゴルフ前後の体メンテを習慣にすることで、スコアだけでなく、ゴルフライフに健やかな好影響をもたらしてくれるはずだ。
【画像】診断項目に一つでも当てはまったらボディケアマシンを使うべし！
ボディケアマシンの一番の魅力は、体のケアを特別なイベントにせず、生活の一部として取り入れられる点だろう。テレビを見たりスマホを手にしているときに、“ながら使い”ができる手軽さは継続の大きな助けとなる。体のケアが二の次になりがちな人には、実にうれしいポイントだ。ラウンド前日や当日の朝に使えば、体を動かす準備としてコンディションを整えやすく、ラウンド後に使えばスイングや歩行によって生じた筋肉の張りやだるさをため込みにくくさせる。最近は体の部位別にさまざまな種類の専用マシンが登場しており、「腰周りの違和感が気になる」「ふくらはぎが張りやすい」など、自分の状態に合わせて選びやすくなっている。手に取りやすい価格のモデルが増えてコスパが良くなっている今こそ、日々のケアに積極的に取り入れてみるのがおすすめだ。そこで、JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級を持つ中野なゆに、さまざまなボディケアマシンを実際に使ってもらい、使用感を聞いてみた。■「巻くだけ」でできる注目の“ながら”ボディケアマシンATEX アテックス アテックストールハンドケア リュクス21層のエアバッグ、手のヒラ専用もみ玉、速暖性の温熱ヒーターを内蔵。全体、指集中など48通りのマッサージが可能で、手の疲れやコリ具合に合わせて選択できる。●カラー／ベージュ、ダークグレー●価格／19,800円※家庭用電気マッサージ器【中野なゆコメント】インパクトでは、かなり手に負担がかかるもの。適切なグリップ圧やパットでの繊細なタッチを得るためにもこれで手指をほぐし、柔らかくしておくことが大切ですね。MYTREX マイトレックスEMS ヒート ストレッチ腰周辺を心地よく温めると同時に、強さや感触を調整できるEMSが筋肉をしっかり刺激。普段あまり動かさないところまでエクササイズ効果が期待できる。●価格／13,800円※一般家庭用EMS温熱運動器【中野なゆコメント】長い時間、同じ姿勢でパターの練習をするとかなり腰に疲れが……。腰痛はゴルファーあるあるですが、これなら装着しているだけでいいので日常的にケアできそうです。Panasonic パナソニック高周波治療器 コリコランワイド3Ｄ （腰専用） EW-RA56120個の高周波デバイスをコリのポイントに配置。患部に繰り返し高周波パルスを送り、血管を広げて血行を促進する。腰の奥深くの筋肉までアプローチして、コリを治療。●価格／オープン（49,500円・編集部調べ）※医療機器認証番号307AKBZX00038000【中野なゆコメント】チクチクした刺激がないうえ、約110gの軽量・薄型なので付けていることを忘れます。なんなら練習中にも良さそう。背中のS字カーブに沿うデザインで、腰にぴったりフィットしますね。■中野なゆなかの・なゆ／1999年6月25日生まれ、高知県出身。JLPGAティーチングプロフェッショナル資格A級。JUCOVIA GROUP所属。◇ ◇ ◇何もしないと枯れたまま?→関連記事で【ムラムラしなくなった人は飛距離が落ちる? ゴルフと性欲と男性ホルモンの深〜い関係】を掲載中
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