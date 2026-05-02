伊藤二花は43位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち 米女子下部ツアー
＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック 2日目◇1日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーは、4日間大会の第2ラウンドが終了した。
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
日本勢は3人出場。先週、優勝争いのすえ3位に終わった伊藤二花は、55位タイで迎えたこの日、4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」でラウンド。トータル1オーバー・43位タイで予選通過を果たした。38位から出た谷田侑里香は1バーディ・5ボギーの「75」を叩き、トータル4オーバー・73位タイ。長野未祈は4バーディ・5ボギーの「72」で回り、トータル6オーバー・92位タイで決勝ラウンドへ進むことはできなかった。トータル7アンダーのローレン・オリバレス（メキシコ）が単独首位に立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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