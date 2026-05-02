大型連休後半の５連休が２日、スタートした。

中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰の影響は、連休中の旅行動向にも及んでいる。海外旅行では航空各社の運賃値上げを見越した駆け込みの動きが見られる一方、国内の観光地では料金の値上げを余儀なくされ、客足が伸び悩む施設もある。

１日夜、東京・羽田空港の国際線ターミナルでは海外旅行に向かう客らが行き交っていた。観光でマレーシアに行くという、さいたま市北区の会社員女性（２８）は「３か月前に予約したが、燃料代の値上がりを考えるとベストタイミングだった」と話した。

阪急交通社によると、４月２４日〜５月６日の海外旅行予約状況は前年同期比１割増で、アジア圏が人気という。

駆け込みの海外旅行客も少なくなさそうだ。日本航空（ＪＡＬ）と全日本空輸（ＡＮＡ）は４月２０日、燃料価格の上昇分を国際線の運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」を５月発券分から大幅に引き上げると発表。海外の航空会社でも５月発券分からの引き上げの動きが相次ぐ中、格安旅行サイト「ｅｎａ」を運営するエアプラス（東京）によると、４月２１〜３０日に同サイトで予約されたアジア行き航空券は、同１１〜２０日の１・６３倍に増加。うち１６％は４月２６日〜５月６日の出発という。

今年は最大１２連休と日の並びがいいこともあり、阪急交通社によると国内旅行予約状況も前年同期比３割増となっている。ただ、日帰りバスツアーなど、近距離で値頃感のある旅行先が選ばれているという。

ＪＲ東京駅の新幹線ホームは２日午前、大きな荷物を持った家族連れらで混み合った。息子２人と新潟県佐渡市の実家に帰省する静岡県三島市のパート従業員の女性（６２）は、ガソリン代を考慮して自家用車の代わりに新幹線の利用を決めたといい、「母や親戚と家でゆっくり過ごしたい」と話した。ＪＲ東日本やＪＲ東海によると、新幹線の下りは２日が混雑のピークで、上りは５日から６日にかけて混雑が続くとみられる。

一方、観光地では苦戦を強いられているところも。山梨県笛吹市の石和温泉にある老舗旅館「華やぎの章 慶山」は、３月に原油高による支出増で宿泊費を１０００〜２０００円値上げした影響もあってか、連休中の予約は昨年の半分程度にとどまる日もあるという。千須和昌和社長（６６）は「ガソリン代の高騰や物価高で、宿泊を伴う旅行を控える人が増えたのかもしれない」とため息をつく。

日本三景の一つ、宮城県・松島で遊覧船を運航する「松島島巡り観光船企業組合」は、燃料の節約に腐心する。１日約１万人が利用する大型連休中は、普段の２倍の１日１６便に増便するが、以前の１・５倍に高騰した重油価格の影響が重くのしかかる。大山喜広副理事長（５５）は「燃料節約のため急加速や急停止をしない『エコ操縦』を心がけ、今後の状況次第ではコースの短縮なども考えたい」としている。