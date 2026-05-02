「おばけミャクミャク」新グッズ発売 初のカラバリ登場＆再販も決定【商品・注意事項など詳細】
大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに誕生した「おばけミャクミャク」の新グッズが登場。インターネットの初耳怪談オフィシャルストアで販売を開始した。
【各グッズ写真】「おばけミャクミャク」に新展開！使いやすそうなグッズ続々
テレビ大阪で放送中の地上波唯一のレギュラー怪談番組『初耳怪談』（毎週月曜 深0：30）。大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに、万博公式キャラクター・ミャクミャクとコラボレーションした「おばけミャクミャク」が誕生した。
「おばけミャクミャク」グッズが好評を博し、第3弾グッズの販売が開始した。「おばけミャクミャク」において、初のカラーバリエーショングッズが登場した。アクリルキーホルダーは7種＋シークレット1種の計8種展開でランダム。シークレットカラーも用意している。
さらに、前回大好評を博したぬいぐるみキーホルダーの再販も決定。受注生産で申込期間は5月31日正午まで。
【商品紹介】
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ランダム8mm厚アクリルキーホルダー」
価格：1600円
カラーバリエーション展開 全7種＋シークレット1種の計8種（ランダム仕様）
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ぬいぐるみキーホルダー」※受注生産
価格：4200円
受注期間：5月31日（日）ひる12：00まで
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ダイカットオーロラステッカー」
価格：700円
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】アクリルヘアゴム」
価格：1000円
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】アクリルヘアクリップ」
価格：1700円 2個セット
【発送時期について】
※第3弾グッズは6月以降順次発送予定。
※「ぬいぐるみキーホルダー」は8月上旬頃から順次発送予定。
※「ぬいぐるみキーホルダー」とその他の商品を同時に購入すると、すべて2026年8月上旬頃から順次発送になる。
【各グッズ写真】「おばけミャクミャク」に新展開！使いやすそうなグッズ続々
テレビ大阪で放送中の地上波唯一のレギュラー怪談番組『初耳怪談』（毎週月曜 深0：30）。大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに、万博公式キャラクター・ミャクミャクとコラボレーションした「おばけミャクミャク」が誕生した。
さらに、前回大好評を博したぬいぐるみキーホルダーの再販も決定。受注生産で申込期間は5月31日正午まで。
【商品紹介】
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ランダム8mm厚アクリルキーホルダー」
価格：1600円
カラーバリエーション展開 全7種＋シークレット1種の計8種（ランダム仕様）
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ぬいぐるみキーホルダー」※受注生産
価格：4200円
受注期間：5月31日（日）ひる12：00まで
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ダイカットオーロラステッカー」
価格：700円
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】アクリルヘアゴム」
価格：1000円
■「EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】アクリルヘアクリップ」
価格：1700円 2個セット
【発送時期について】
※第3弾グッズは6月以降順次発送予定。
※「ぬいぐるみキーホルダー」は8月上旬頃から順次発送予定。
※「ぬいぐるみキーホルダー」とその他の商品を同時に購入すると、すべて2026年8月上旬頃から順次発送になる。