細木数子さんの娘「地獄に堕ちるわよ」に言及 戸田恵梨香が見せた“ふとしたしぐさ”に驚き「なんでその癖知ってるの？」
【モデルプレス＝2026/05/02】占術家の細木かおり氏が4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。母・細木数子さんの半生を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」について言及した。
【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香
この日、かおり氏はネットで上がる同作への様々な声に対し「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね。確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」と言及。しかし、娘（養女）として長年間近で細木さんの姿を見てきたかおり氏は「テレビでは映っていなかったような『ふとしたしぐさ』まで再現されていて、むしろ『なんでその癖知ってるの？』って驚いた場面も」と同作で戸田が見せた細木さんの再現度の高さに驚いたことを明かしている。
この投稿には「ベストキャスティングだったんですね」「仕草が細木先生のようでした」「女優さんの観察眼ってすごい」「オーラが圧巻でした」など多くの声が寄せられている。
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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【写真】「そっくり」と話題の細木数子演じる戸田恵梨香
◆細木かおり氏、戸田恵梨香演じた細木数子さんの「ふとしたしぐさ」を絶賛
この日、かおり氏はネットで上がる同作への様々な声に対し「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね。確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」と言及。しかし、娘（養女）として長年間近で細木さんの姿を見てきたかおり氏は「テレビでは映っていなかったような『ふとしたしぐさ』まで再現されていて、むしろ『なんでその癖知ってるの？』って驚いた場面も」と同作で戸田が見せた細木さんの再現度の高さに驚いたことを明かしている。
◆細木かおり氏の投稿に反響
この投稿には「ベストキャスティングだったんですね」「仕草が細木先生のようでした」「女優さんの観察眼ってすごい」「オーラが圧巻でした」など多くの声が寄せられている。
◆戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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