◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースが１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦に敗れ、今季ワーストとなる３連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打で２試合連続ノーヒットとなった。５点を追う９回２死二塁で迎えた５打席目は中飛に倒れた。

先発右腕シーハンは、初回１死二、三塁からボークで失点を許すと、直後にゴーマンに２ランを被弾し、初回にいきなり３点を献上。３回にもバールソンにソロを浴び、４回２／３を投げて８安打、４失点とリズムを作れなかった。７回には救援右腕エンリケスがウォーカーに２点適時三塁打を浴びるなど３失点で引き離された。

打っては、３点を追う２回にマンシーの適時二塁打で１点を返し、再び３点を追う６回には１死満塁の好機を作るも、タッカーの中犠飛の１点のみに終わった。

打線はこれで２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦から３試合連続２得点以下と低調傾向にある。ロバーツ監督は２９日（同３０日）の試合後には「全体として、シーズン序盤のような打撃はできていない。コロラドあたりから少し落ちてきた印象。打撃は波があるものだけど、チーム全体の数字はリーグ上位でも、ここ１０日くらいは噛み合っていないし、必要な場面でヒットが出ていない」と奮起を促していた。