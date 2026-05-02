◇MLB カージナルス7-2ドジャース(日本時間2日、ブッシュ・スタジアム)

ドジャースは投手陣がカージナルス打線に捕まり7失点。打線は何度もチャンスをつくるものの、後が続かず2得点に終わり敗戦。マーリンズ戦から続き3連敗となりました。

ドジャースの先発エメ・シーハン投手は、初回に1死からヒットで出塁を許すと続く打者はファウルフライに打ち取り2死とします。しかしそこからヒットでピンチ拡大となると5番ノーラン・ゴーマン選手に3ランを浴びます。

打線は直後にアンディ・パヘス選手のヒットとマックス・マンシー選手の2塁打で1点返しますが、シーハン投手が3回にもソロを浴び再び3点差となります。

4回にも打線はウィル・スミス選手とテオスカー・ヘルナンデス選手の連打でチャンスをつくりますが、カイル・タッカー選手はレフトライナー、続くパヘス選手が併殺打に終わり無得点。6回こそヒットや四球で1死満塁とすると、タッカー選手の犠牲フライで1点を奪い2-4と2点差に縮めましたが、7回もマンシー選手が先頭で四球を選び出塁したチャンスの場面で、後続のミゲル・ロハス選手がショートゴロ、キム・ヘソン選手はショートフライ、そして大谷翔平選手は見逃し三振に倒れ無得点に終わりました。

すると7回にはドジャースの3番手エドガルド・エンリケス投手が3失点。打線は8回も先頭のフレディ・フリーマン選手にヒットが出て無死1塁としますが、後続がつづかずここも無得点に終わり、9回も2死2塁で大谷選手が打席に入りますが、センターフライにおさえられゲームセット。黒星を喫しマーリンズ戦から続き3連敗となりました。