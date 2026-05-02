◇ナ・リーグ ドジャース2−7カージナルス（2026年5月1日 セントルイス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わり、チームも今季初の3連敗を喫した。

初回の第1打席は相手先発・リベラトレに左飛、3回1死の第2打席も低めスライダーでニゴロに打ち取られた。6回の第3打席もスライダーに中飛だった。

2−4の7回2死一塁の第4打席は相手2番手・ソリアーノと対戦。フルカウントからの6球目、外角直球に手が出ず、見逃し三振に倒れ凡退が続いた。

9回2死二塁の第5打席も相手4番手・スバンソンに中飛に打ち取られ、最後の打者となってしまった。

チームは先発・シーハンが初回2死二、三塁からボークで先制点を与えると、直後にゴーマンに2ランを被弾し、3失点する立ち上がりとなった。3回にもバールソンにソロを浴び、5回途中4失点で降板。7回には3番手・エンリケスが3点を失い、点差を広げられた。

打線は4回1死一、二塁でパヘスが投ゴロ併殺に倒れるなど、走者を出しながらもつながりを欠き、2得点にとどまり、敗戦。3連敗は今季初となった。