オーバータイム突入の第6戦はラプターズに軍配…RJ・バレットの逆転3Pで劇的勝利

5月2日（現地時間1日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではトロント・ラプターズがホームのスコシアバンク・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズとの第6戦に臨んだ。

2勝3敗であとがないラプターズは、同点で迎えた第2クォーター開始からスコッティ・バーンズ、RJ・バレットが連続得点をマーク。点の取り合いになりながらリードを保つと、中盤以降にジャコービー・ウォルター、バレット、ジャマール・シェッドの3ポイントシュートが炸裂し、61－51で試合を折り返した。

後半もリードしたまま試合を進めるなか、第4クォーターはドノバン・ミッチェルやエバン・モーブリーを中心としたキャブスの反撃に遭い、試合終了残り1分42秒に103－102と1点差。バーンズがフリースロー2本中1本の成功に終わると、モーブリーに同点弾を決められた。

オーバータイムは残り33秒に2点のビハインドを背負ったものの、同25秒にシェッドのフリースローで1点差に肉薄。相手のターンオーバーからオフェンスの機会を得ると、同1.2秒にバーンズのアシストからバレットが決勝の3ポイントを沈めた。

ラプターズが112－110で勝利。バーンズが25得点7リバウンド14アシスト3ブロック3スティール、バレットが24得点9リバウンド、ウォルターが24得点5リバウンド3スティール、コリン・マレー ボイルズが17得点7リバウンド3ブロック2スティールを記録した。

なお、両チームによる第7戦は4日（同3日）にキャブス本拠地のロケット・アリーナで開催される。

■試合結果



トロント・ラプターズ 112－110 クリーブランド・キャバリアーズ



TOR｜32｜29｜31｜12｜8｜＝112



CLE｜32｜19｜30｜23｜6｜＝110



RJ GAME WINNING BUCKET ‼️ pic.twitter.com/ITNxoUjUQw

- Toronto Raptors (@Raptors) May 2, 2026

【動画】RJ・バレットがが沈めた決勝点