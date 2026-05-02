名画を料理で。南仏の陽光や夜の情景に彩られたゴッホの名画を料理で巡る特別コース

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（東京都港区海岸）は、ファインダイニング ラ・プロヴァンスにて、フィンセント・ファン・ゴッホが南仏で描いた数々の名画に着想を得た、期間限定コースを提供します。

ゴッホが魅了されたアルルの強い陽光や鮮やかな色彩、静かな夜に広がる情景まで、その世界観を一皿ごとに描きだします。

■ゴッホ〜名画を巡る南仏の饗宴〜

南フランスで数多くの名画を生み出したフィンセント・ファン・ゴッホ。鮮やかな色彩が織りなす世界観と、ラ・プロヴァンスのモダン・フレンチを重ね合わせた特別な饗宴を堪能できます。

ゴッホにとって「ひまわり」は、希望の象徴や感謝・歓迎の想いを託した特別なモチーフとされています。

コースの始まりの一杯は、夏のフルーツ“パイナップル”をベースにしたオリジナルカクテル「トゥルヌソル（ひまわり）」でゴッホの世界へ誘います。

前菜は、「夜のカフェテラス」から着想を得た、ラ・プロヴァンスオリジナルのパレット・アート・オードブルで幕を開けます。夜の風景を色彩豊かに描いたゴッホの表現を一皿に映し出しました。

ゴッホが南仏アルルの強い陽光に魅了され、黄色を象徴的に用いたことから、冷前菜では旬の穴子とロブスターを使用したタブレを提供します。

温前菜は、「アルルの跳ね橋」をイメージしたブイヤベース、魚料理はアルルの郷土料理でもあるラタトゥイユを取り入れ、南仏の豊かな風土と祝祭の空気を一皿に表現しました。

メインディッシュには、プロヴァンス地方の伝統的な牛肉の煮込み料理、ドーブ・プロヴァンサルを現代的に仕立て、南仏の食文化と深い味わいを届けます。

プレデザートは、ヨーグルトと白桃のジュレで軽やかな余韻を添えました。デザートは、エグゼクティブ シェフ パティシエ永井氏による、療養中のサン＝レミで描かれた「星月夜」をモチーフにした林檎のタタンで締めくくります。

静物画ではりんごや洋梨、栗などの果実も数多く描かれていたことから、デザートにもそのエッセンスを取り入れ、皿にはゴッホが愛したとされている、アブサン香るアングレーズで夜空の光を表現しました。

また、南仏の光や午後のアルルをイメージした特別装飾席で、さらに名画の世界へと誘います。

南フランスの自然とゴッホの感性が響き合う、ラ・プロヴァンスでしか味わえない特別なひとときを堪能してはいかがでしょうか。

■＜概要＞

【期間】 2026年6月5日〜8月31日

【店舗】ファインダイニング ラ・プロヴァンス／1F

【時間】

・ランチ 11:30〜15:00（L.O. 14:30）

・ディナー 17:30〜22:00（コースL.O. 20:00）

【料金】 ＊税金込み、サービス料別

・ランチ限定コース 9,020円、ランチ限定コース特別装飾席 10,230円

・プレミアムコース 11,220円、プレミアムコース特別装飾席 12,430円

https://www.interconti-tokyo.com/laprovence/plan/lp-van-gogh-masterpieces_2026.html

◇【メニュー詳細】 ＊税金込み、サービス料別

◎ランチ限定コース 9,020円／組数限定 特別装飾席 10,230円

・乾杯酒：ゴッホオリジナルカクテル「トゥルヌソル」

・始まりの一皿：パレット・アート・オードブル 〜夜のカフェテラス〜

・冷前菜：穴子とロブスターのタブレ ビーツ、マンゴーと共に〜ひまわり〜

・温前菜：季節のブイヤベース〜アルルの跳ね橋〜

・メイン：選べるメインディッシュ

‐ 旬鮮魚とラタトゥイユ バジルのアクセント〜アルルの祝祭〜

‐ プロヴァンス伝統 牛肉の赤ワイン煮込み〜ドーブ・プロヴァンサル〜

・デザート：林檎のタタン ベルガモットフィリングと共に〜星月夜〜

・お飲み物：コーヒー、紅茶、ハーブティー

◎プレミアムコース 11,220円／組数限定 特別装飾席 12,430円

・乾杯酒：ゴッホオリジナルカクテル「トゥルヌソル」

・始まりの一皿：パレット・アート・オードブル 〜夜のカフェテラス〜

・冷前菜：穴子とロブスターのタブレ ビーツ、マンゴーと共に〜ひまわり〜

・温前菜：季節のブイヤベース〜アルルの跳ね橋〜

・魚料理：旬鮮魚とラタトゥイユ バジルのアクセント〜アルルの祝祭〜

・肉料理：プロヴァンス伝統 牛肉の赤ワイン煮込み〜ドーブ・プロヴァンサル〜

・プレデザート：ヨーグルトと白桃のジュレ

・デザート：林檎のタタン ベルガモットフィリングと共に〜星月夜〜

・お飲み物：コーヒー、紅茶、ハーブティー

◇「ファインダイニング ラ・プロヴァンス」について

南フランスの伝統的な料理を現代風にアレンジした“モダン・フレンチ”を楽しめます。常に食材が持つ味わいを最大限に引き出すことを意識し、美味なる料理を導き出すことを目指し料理に取り組んでいます。中世プロヴァンスの貴族別荘をイメージさせる落ち着いたダイニングで洗練された料理とサービスを提供。また、ビジネスの会食や接待、家族の大切な記念日などに利用できる個室も備えています。

（エボル）