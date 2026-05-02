手軽なのに本格的。ロッテ13年ぶりの新ブランド「Theシリーズ」がご褒美すぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

コンビニやスーパーで買えるちょっと贅沢な気分になれるおやつがが欲しい……そんな気分の時、ありますよね。

今回は、2026年3月24日にロッテから13年ぶりの新ビスケットブランド「Theシリーズ」として発売された、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」の味わいをレポートしたいと思います。

■専門店のような味わいを手軽に楽しめる「Theシリーズ」

「専門店のような味わいを手軽に楽しんでいただきたい」という想いから開発されたという今回のシリーズ。

ピンクとブルーのポップなカラーが目を惹く華やかなパッケージは、思わず手に取りたくなるかわいさです。それぞれ各3個入りで、ちょっとしたご褒美やシェアにもぴったり。

■バターのコクがじゅわっと広がる「The BUTTER」

まずはフィナンシェの「The BUTTER」。

まぁるいフィナンシェの中には、じゅんわりと特製バターソースが入っています。

2種類のバターをブレンドしているそうで、風味豊かでコク深く、一口食べると濃厚なバターの風味があふれ出す贅沢な味わい♡

しっとりとした生地と、とろけるようなバターソースの組み合わせは、まさに贅沢。

■とろける甘さに癒やされる「The CARAMEL」

続いてはマドレーヌの「The CARAMEL」。

こちらは、生キャラメルソースがじゅんわりとしみ込んだしっとり食感が特徴。

北海道産生クリームと生キャラメルソースを使用し、濃厚なキャラメルの風味があふれ出す贅沢な味わいに仕上がっています。

やさしい甘さながらもしっかり満足感があり、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

■手軽なのに“ちゃんと贅沢”。ご褒美おやつの新定番に

「The CARAMEL」「The BUTTER」どちらもまさに専門店で買う焼き菓子のような濃厚な味わいで絶対リピートしたいおいしさ♡

お天気が良い日にピクニックする時に持って行ってもパッケージが華やかで映えそうです！ 手軽に買える本格濃厚な味わいをぜひみなさんも堪能してみてはいかがですか。

■商品概要

The BUTTER／The CARAMEL

価格：オープン価格

発売日：2026年3月24日（火）東日本エリア先行（静岡を含む）

（えりか）