開催：2026.5.2

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 5 - 6 [フィリーズ]

MLBの試合が2日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。

1回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-0 PHI

4回表、7番 アレク・ボーム 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 MIA 1-1 PHI、8番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 MIA 1-2 PHI

7回表、5番 エドムンド・ソーサ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 MIA 1-3 PHI、6番 ブライソン・ストット 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 MIA 1-6 PHI

8回裏、3番 オット・ロペス 6球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 2-6 PHI、5番 リアム・ヒックス 7球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 3-6 PHI、6番 アグスティン・ラミレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-6 PHI

9回裏、3番 オット・ロペス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 5-6 PHI

試合は5対6でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマーリンズのエウリー・ペレスで、ここまで2勝3敗0S。フィリーズのケラーにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 11:38:13 更新