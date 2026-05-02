開催：2026.5.2

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 3 - 7 [ブルージェイズ]

MLBの試合が2日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。

ツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソン、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

2回表、7番 ヨエンドリク・ピナンゴ 4球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球でブルージェイズ得点 MIN 0-2 TOR

3回裏、1番 バイロン・バクストン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 2-2 TOR

4回表、4番 岡本和真 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIN 2-3 TOR、7番 ヨエンドリク・ピナンゴ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 MIN 2-4 TOR

5回表、4番 岡本和真 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 MIN 2-6 TOR

7回表、7番 ヨエンドリク・ピナンゴ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 MIN 2-7 TOR

7回裏、3番 ライアン・ジェファーズ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 3-7 TOR

試合は3対7でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのシメオン・ウッズリチャードソンで、ここまで0勝5敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打（2HR）、3打点、打率は.228となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 11:56:14 更新