開催：2026.5.2

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 9 - 1 [レッズ]

MLBの試合が2日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-0 CIN

3回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 CIN、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-0 CIN

4回裏、9番 ヘンリー・デービス 2球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 PIT 4-0 CIN

5回裏、6番 マルセル・オズナ 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 6-0 CIN、9番 ヘンリー・デービス 8球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 8-0 CIN

6回表、3番 エリー・デラクルス 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 PIT 8-1 CIN

6回裏、8番 コナー・グリフィン カウント3-2から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 9-1 CIN

試合は9対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 12:02:16 更新