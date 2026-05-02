日向坂46正源司陽子が『スノウボールアース』制作スタジオに潜入！アニメ制作の最前線を徹底解剖

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TVアニメ『スノウボールアース』が毎週金曜23時30分から日本テレビ系「フラアニ」にて好評放送中。

このたび、本作の宣伝大使を務める日向坂46正源司陽子による『スノウボールアース』制作スタジオツアー動画が公開された。

■第2弾では『スノウボールアース』監督の境宗久と正源司陽子の対談インタビューを公開予定

自他ともに認める大のアニメ好きである正源司がリポーターとなり、本作のアニメーション制作を担当する制作会社「スタジオKAI」の内部に潜入。普段は決して見ることのできない、アニメ制作の最前線を徹底解剖する。

本動画ではアニメができるまでの工程を順を追ってわかりやすく紹介。各部門のトップクリエイターたちが直々に解説する。

作画部門では、 キャラクターデザインの河野敏弥に正源司がインタビュー。主人公・鉄男を描く際のこだわりが語られる他、正源司のリクエストにその場で応え、直々に描き方をレクチャーしてくれる貴重なシーンも。

3DCG部門では、副監督でCGを統括する岩田健志のもとへ。相棒のロボット・ユキオが3DCGモデルから作られ、ダイナミックな動きをつけていく過程が公開される。ロボットや怪獣といった「巨体」を動かすアニメーションを作る際に、岩田副監督が参考にしたものとは？

そして最後にこれまで見てきた2Dと3Dが融合する撮影部門へ。撮影監督の林賢太に作画（2D）とCG（3D）を合体させた画面に、最終的な撮影処理がどのように施され、映像が完成するのかを紹介してもらう。

『スノウボールアース』の映像美がどのようにして生み出されているのか、その秘密がたっぷりと詰まった制作スタジオツアーをぜひ楽しもう。

さらに、企画第の第2弾では『スノウボールアース』監督の境宗久と正源司の対談インタビューの様子が公開される予定だ。

■番組情報

日本テレビ『スノウボールアース』

毎週金曜23:30より日本テレビ系フラアニにて放送

※配信：毎週金曜24:00より各配信プラットフォームにて順次配信

【キャスト】

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村好

泉那由他：河西健吾

桜井多見哉：大野智敬

卯月ゆま：奈良平愛実

甲乙一：永瀬アンナ

西園寺真琴：森永千才

赤城莉子：河瀬茉希

相模逸石：杉田智和

原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

【スタッフ】

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金世俊

モンスターデザイン：柳隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

CGディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林賢太、小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也、堤 博明、YUKI KANESAKA

アニメーション制作 :スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」

エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」

(C)辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

日向坂46

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

2026.05.20 ON SALE

日向坂46

SINGLE「Kind of love」

■【画像】『スノウボールアース』制作スタジオツアーの場面写真

■関連リンク

『スノウボールアース』作品サイト

https://snowballearth.net

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com