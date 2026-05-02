「スター・ウォーズ」悪役モールの新作アニメ、制作秘話明かすメイキング映像 若き日のジョージ・ルーカスの姿も
世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新アニメーション『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が、動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信中だ。シリーズ屈指の人気を誇る“悪役”モールを主人公に据えた本作のメイキング映像が公開された。
【動画】『モール／シャドウ・ロード』メイキング映像
映像では、モールの物語を構想していた若き日のジョージ・ルーカスの姿とともに、制作の裏側が明かされる。製作総指揮を務めるデイヴ・フィローニは、「モールが登場するたびにファンは熱狂する。『クローン・ウォーズ』制作時、ルーカスはモールを再登場させたいと考えていた」と語り、その思いが本作につながっていることを明かしている。
モールは、『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』でダース・モールとして登場し、オビ＝ワンに敗北を喫したものの、圧倒的な戦闘能力と印象的なビジュアルで人気を獲得。ルーカスの意向によりアニメーション作品『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』で復活を果たしたキャラクターだ。
解禁された映像には、かつてルーカス本人が「クローン・ウォーズ」の制作中にモールの“その後”を描く構想を語った姿が映し出されており、ルーカスの愛弟子であり本作の製作総指揮を務めるデイヴ・フィローニは「モールが登場するたび、皆大喜びする。『クローン・ウォーズ』の制作中、ジョージはモールを再登場させたいと思った。それに応えて続編として作ったのが『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』だ」と熱く語っている。
本作では、その「クローン・ウォーズ」直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国が支配を強める暗黒時代を舞台に、帝国への怒りと復讐心に燃えるモールの姿を描く。自らの犯罪組織を築き、若きジェダイを弟子に迎え入れるなど、これまで以上に“ダーク”で危険な物語が展開される。
見どころの一つが、モールの象徴ともいえるダブルブレードの赤いライトセーバーを駆使したアクションだ。たった一人で大勢の敵を一網打尽に切り裂く姿はもちろん、４話ではモールが再びジェダイ2人を相手にライトセーバー戦を繰り広げるシーンも描かれた。
アニメーション・ディレクターのキース・ケロッグは「荒々しさと戦闘シーンに特に力を入れた。過去最高レベルを目指した」と語り、迫力ある戦闘描写へのこだわりを明かしている。音響面でも工夫が凝らされており、音響効果を担当したデビッド・W・コリンズは「ライトセーバーの音に、声優の叫びを取り入れた」と説明。怒りや憎しみといった感情を音でも表現している。
『クローン・ウォーズ』以来15年以上モールを演じ続けている声優のサム・ウィットワーは「本作のビジュアルこそがモールが見る世界だ。危険でより荒々しく、怒り、恐怖、敵意が渦巻く」と語っている。
さらに、制作にはルーカスへのリスペクトも色濃く反映されている。かつて、ミレニアムファルコンやXウイングの模型を作って撮影していたように、本作でも宇宙船のミニチュア模型を制作。さらに、ボードに書かれた背景画と実写映像を合成するマットペイントという手法を本作でも踏襲している。
デイヴは「時に恐ろしく、時にドラマチックに、生々しいリアリズムを描く。これぞモールの物語だ」と、シリーズの伝統を踏襲した新たな映像表現に自信を見せている。
全10話で展開される本作は、毎週月曜日に2話ずつ配信。最終話は「スター・ウォーズの日」として知られる5月4日午前0時に配信予定だ。ファン待望の“悪役”モールの新たな物語が、どのような結末を迎えるのか注目が集まる。
【動画】『モール／シャドウ・ロード』メイキング映像
映像では、モールの物語を構想していた若き日のジョージ・ルーカスの姿とともに、制作の裏側が明かされる。製作総指揮を務めるデイヴ・フィローニは、「モールが登場するたびにファンは熱狂する。『クローン・ウォーズ』制作時、ルーカスはモールを再登場させたいと考えていた」と語り、その思いが本作につながっていることを明かしている。
解禁された映像には、かつてルーカス本人が「クローン・ウォーズ」の制作中にモールの“その後”を描く構想を語った姿が映し出されており、ルーカスの愛弟子であり本作の製作総指揮を務めるデイヴ・フィローニは「モールが登場するたび、皆大喜びする。『クローン・ウォーズ』の制作中、ジョージはモールを再登場させたいと思った。それに応えて続編として作ったのが『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』だ」と熱く語っている。
本作では、その「クローン・ウォーズ」直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国が支配を強める暗黒時代を舞台に、帝国への怒りと復讐心に燃えるモールの姿を描く。自らの犯罪組織を築き、若きジェダイを弟子に迎え入れるなど、これまで以上に“ダーク”で危険な物語が展開される。
見どころの一つが、モールの象徴ともいえるダブルブレードの赤いライトセーバーを駆使したアクションだ。たった一人で大勢の敵を一網打尽に切り裂く姿はもちろん、４話ではモールが再びジェダイ2人を相手にライトセーバー戦を繰り広げるシーンも描かれた。
アニメーション・ディレクターのキース・ケロッグは「荒々しさと戦闘シーンに特に力を入れた。過去最高レベルを目指した」と語り、迫力ある戦闘描写へのこだわりを明かしている。音響面でも工夫が凝らされており、音響効果を担当したデビッド・W・コリンズは「ライトセーバーの音に、声優の叫びを取り入れた」と説明。怒りや憎しみといった感情を音でも表現している。
『クローン・ウォーズ』以来15年以上モールを演じ続けている声優のサム・ウィットワーは「本作のビジュアルこそがモールが見る世界だ。危険でより荒々しく、怒り、恐怖、敵意が渦巻く」と語っている。
さらに、制作にはルーカスへのリスペクトも色濃く反映されている。かつて、ミレニアムファルコンやXウイングの模型を作って撮影していたように、本作でも宇宙船のミニチュア模型を制作。さらに、ボードに書かれた背景画と実写映像を合成するマットペイントという手法を本作でも踏襲している。
デイヴは「時に恐ろしく、時にドラマチックに、生々しいリアリズムを描く。これぞモールの物語だ」と、シリーズの伝統を踏襲した新たな映像表現に自信を見せている。
全10話で展開される本作は、毎週月曜日に2話ずつ配信。最終話は「スター・ウォーズの日」として知られる5月4日午前0時に配信予定だ。ファン待望の“悪役”モールの新たな物語が、どのような結末を迎えるのか注目が集まる。