【RIZIN】皇治「格闘家は口喧嘩が弱すぎる」“アンパンマン戦法”で平本蓮を迎撃 朝倉未来のラブコール（!?）にもアンサー【インタビュー】
“鋼のエンペラー”こと決して倒れない男・皇治が、1年ぶりにRIZINのリングに帰ってくる。5月10日開催の『RIZIN.53』（GLION ARENA KOBE）で、長年の因縁のある平本蓮とスタンディングバウトルールで対戦が決定した。
【インタビュー動画】皇治「格闘家は口喧嘩が弱すぎる」朝倉未来のラブコール（!?）にもアンサー【インタビュー】
試合まで3週間を切ったなかで電撃的に決まった注目の一戦。第1ラウンドとなった記者会見で皇治は、平本のステロイド疑惑を徹底的にイジり倒し、ドクター風の人物を壇上に呼び込み、さらには“疑惑のクスリ”を本人に渡すなど、トラッシュトークの達人の平本を相手にしても自分らしさを貫き、大いに見どころを作りまくった。
オリコンニュースは、会見を終えた直後の皇治に単独インタビューを実施。リングから離れていたこの1年の活動や、会見中に決定した「体重制限ナシ」ルール、そして何度も挑発されている朝倉未来と井原良太郎へのアンサーなど、相変わらずキレキレの皇治節で語り尽くしてくれた。
■試合のない1年間はビジネス順調＆モテモテでも…「スリルがない。刺激病ですね」
――平本選手との会見、おつかれさまでした。かなり盛り上がっていましたね。
【皇治】やっぱそこは頑張りますよ。どうします、僕ともっちゃん（平本）のコメントが「頑張ります」だけやったら？記者の皆さんもひっくり返ったでしょ。やっぱ格闘技って1人じゃ無理ですし、朝倉未来じゃなくて「朝倉未来と誰がやんねん」で盛り上がるわけですからね。
――お互いに発言の止まらないバチバチの会見でした。
【皇治】格闘家ってほんまにアホなんですよ、口喧嘩がめちゃくちゃ弱い。僕はほんまに頭が賢いから、もう楽勝ですもん。たぶんミクルン（朝倉未来）と僕が会見したら、彼はホンマに地蔵なって喋られへんと思う。マルコメ（メイウェザー）と会見でやった時（※）も、ずっとお地蔵になっとったじゃないですか。俺がいたからまだよかったけど、おらへんかったら大変なことになってたよ。
（※2022年9月『超RIZIN』の試合前会見）
――改めて、体格差のある平本蓮選手との試合を受けた理由を教えてください。
【皇治】ホンマはMMAルールで相手がほぼ決まっとったんですよ。でもRIZINから平本戦の相談もらって、ファンとアンチが1番騒げるのはこっちのカードやと思って選んだ。ホンマは僕も格闘技したいもん、マジでちゃんとした体重の相手とやりたいし、この1年はすごいMMAやってきたから。MMAの試合がほぼ決まったから楽しみにしてたけど、今回こういう話をもらって、絶対もっちゃんとやった方がおもろいと思うから、こっちを選んだってだけです。
――会見中に「契約体重なし」と決定しました。
【皇治】アイツはステロイドしてるから、体重を落とされへんのやろ。まあまあ、こういう試合は自分にしかできひんことやし、自分がこの生き方だから、まあええかなと思ってますけど。
――昨年5月のシナ・カリミアン戦から約1年ぶりとなりますが、これほど期間が空いたのは初めてですか？
【皇治】15歳で中学卒業してプロみたいな世界に入って、初めてっすね、こんなに空いたのは。理由は、怪我とかじゃなく事故があったから（苦笑）。ああいうことを起こしてしまって、自分の中では「格闘技はもういいかな」って思うとこもあったし、いろんな事業をやってすごく楽しいし。体のこともあるから、もういいかなって初めて思ったけど、格闘家としての炎は消しきれなかったっすね。こんだけ応援してもらった人たちを最後は笑わせて終わりたいし、アンチももっと喜ばせられるんちゃうかって自分は思ってますから。でも、1年間試合せず、もう36のオッチャンになっても「もうアイツは終わったな」とかワチャワチャ言い続けられる選手って、僕しかおらんと思うよ。だから、ホンマにモテてしゃあないんやなって自画自賛した1年やったんすね。
――ジムのオープンなど、ビジネスの方も順調そうですね。
【皇治】ホンマ忙しいし、儲かってしゃあない。TEAM ONEジムも千葉の松戸店にこの前オープンさせてもらって3店舗目。運送会社もやったり、心斎橋でバーやったり、事業を6個ぐらい仲間とやってるんで、楽しいですよ。ほんで、去年は一生飲んどったんで、女の子にもさらにモテてモテて、もう忙しかった。でも、スリルがない。だから刺激病っすよね、そういう意味ではやっぱり格闘技やなと。
――やはり格闘技はやめられないですか？
【皇治】やめられないし、別にやめなくてもいいかなと。60ぐらいになってもステロイド打ってやろうかなと（笑）。でも、ホンマ今回はステロイド撲滅キャンペーンやと思ってるんで。2戦連続ステロイダーって、僕しかそんなんできるやつおらんじゃないですか。みんなワチャワチャ言うけどな、俺と一緒のことやってみろと。できるやついないと思うよ。このキャラでルール問わず、体重問わずやるの。僕、アンパンマンに憧れて生きてきたから。アンパンマンは相手の体重を言わないじゃないですか。でも、ホンマに体重合わせて同じ階級のやつと試合したいっていうのはRIZINにも伝えてます。
■「朝倉未来は俺のことを大好きなメンヘラ。俺が思い通りにならないから怒ってる」
――神戸は地元の大阪に近いので思い入れはありますか？
【皇治】地元の横みたいなもんですからね。SFKって僕が独立する前にいたジムの子（オープニングファイトに出場する祥汰）とかも推薦したり、けっこう意味のある大会かなと思ってます。
――9月に京セラドーム大阪で開催する『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』への出場の期待も高まっています。
【皇治】僕が出たくなくても、出さされるでしょ（笑）。サームズ平本と地蔵くん、あとはYA-MANとかじゃ埋めるのは無理だから、声がかからないわけがないと思ってるし、大阪の顔ですからね、僕は。京セラドーム埋めるには僕がでないと無理なので、今年は働きますよ。
――今年は事業もファイトも両立していくと。
【皇治】ジムは3店舗とも直営なので、フランチャイズにしたいんですよ。全国にTEAM ONEジムを作りたくて、僕みたいな不器用な奴らが上がっていける舞台になったらいいなと。オリコンさん、どうですか？「TEAM ONEオリコンジム」作りませんか？
――我々はすべての選手に対して中立の立場なので、ちょっと難しいかなと…。
【皇治】断り方うまいな（笑）。
――会見で平本選手に対して言い残したことはありますか？
【皇治】なんやろ…、ハナクソ出てたから気をつけろよって（笑）。あとは、もっちゃんに限らずみんな口喧嘩が弱すぎる。だから、ミクルンに講習会をしてあげたい。「もっとこう言ったらいいよ」って。もっちゃんに口喧嘩で泣かされるって、相当やで。サームズ平本はかぶせてくる“包茎モード”で入ってくるけど、その対処法とかも俺が教えてあげんねんけどね。やっぱり会見は、記者さんが記事に書きやすくするのもプロの仕事やから、「頑張ります」だけじゃおもろないわけですよ。そういう意味では、やっぱここってすごい仕事場なんですよ。リングはもちろん1番ですよ、でも会見も仕事場だから。自分のYouTubeでイエスマンいっぱい連れて喋ってるだけだったら、会見が盛り上がるわけがない。今までの会見でミクルンの面白いのがないから、講習会してあげたいし、アイツはもっと伸びる。すぐに俺とか超えていくと思うよ。…いや、そこは突っ込めんのかい（笑）。
――スミマセン（笑）。未来選手とは対戦ムードもありましたが…？
【皇治】シンプルに喧嘩を売ったんならやれよ、伏線回収せなみんな盛り上がらんやんっていうだけの話で。僕は散々勝ち負け関係なしに、喧嘩を売った相手の場所に行ってきたわけですよ。それがカッコいいと思って生きてきたから。プロやねんから、誰でもいいってわけじゃなくて、因縁がある相手とやるから盛り上がるわけですよ。それをビビったんはミクルン陣営なんですよね。僕は一度は乗っかったのに、それを伏線回収せんと口喧嘩では勝てないからやめときますっていうのは、超メンヘラなんですよ。今はアイツが天下みたいなわけわからん風潮で、アイツの言うこと聞かなアカンみたいになって、ファイターがみんな媚びるわけですよ。だから現役選手がBreakingDownの解説とか審査員やったり、わけわからんことばっかりしてて、アイツに逆らう人がおらんわけです。でも俺はアイツに興味がないから、その態度にすっごい腹立ったんでしょうね。思い通りにならへんから、自分から名前を出して、YouTubeでも榊原社長と俺の名前を語りまわしたくせに、思い通りにならへんから、「もう相手しません」と。もう中学生の恋愛よ、相当のメンヘラ。
――未来選手は本当は皇治選手のことが好きなんだ、と。
【皇治】大好きだと思うし、手に入らなくて恋しいと思ってんのよ。だから兵隊とか使ってさ、あんなもかっこ悪いと僕は思うわけですよ。だって皇治vs.朝倉未来で言い合ってるのに、わけわからんヘルメッポみたいな兵隊（井原良太郎）を呼んで「やらせろやらせろ」って言ってきて。ほんで裏で「あいつやっぱ相手してくれへんし、もうここで引こうぜ」みたいたな話をして、めちゃくちゃかっこ悪いやんって。
■「BreakingDownは“おこちゃまルール”。ヘルメッポは俺とやりたいならRIZINに来い」
――皇治選手と2度対戦した芦澤竜誠選手がBreakingDownで井原選手に負けたので、ストーリーになっている流れはありますね。
【皇治】モテてしゃあないです、そういう星の下に生まれてしまって。普通は逆やから。僕が（芦澤に）負けてもうたんから、僕がBreakingDownに行って負けたら芦澤が行くみたいな流れはわかるけど、逆やからね。ほんで、俺はBreakingDownを否定してないから。格闘技を盛り上げてるし、キャバクラのお姉ちゃんなんかも「BreakingDown面白いね」って言ってて、そこから僕らのRIZIN見てくれて、RIZINの選手を知ってくれたら裾が広がっていいじゃないですか。けど、BreakingDownは“おこちゃまルール”でしょ。
――どういうことでしょう？
【皇治】僕の感覚で言ったら、僕らがサッカー選手で、野球選手が野球の試合で僕らに勝って「サッカー選手に勝った」って気でおるのはアホちゃうって話なんですよ。僕に腹が立って相手してほしいならRIZINルールで来いよと。で、僕がそれで負けたら、1分だろうが30秒だろうがそっちでも戦ってやるよって。RIZINでヘルメッポがアッシーに勝ったならば、俺もやるしかないと思うけど、意味がわからへん。なんか胸張って「1分ルールのとこに来い」って言われても、なんで俺がそこに興味を示すと思ってんのかな。それやったら（振り向かせるには）金を何億を積んでくれたら、黙っていくから。でも、そんなのせんとうまいこといくと思ったら、大きな間違い。ただ、俺はBreakingDownで1人だけ好きな人がいるんですよ。
――選手ですか？
【皇治】いや、運営の人。名前は言わないけど、その人とはずっと仲が良くて力になりたいから、今回は乗ったんですよ。BreakingDownの煽りに僕が乗るだけで、名前も上がるし、もしかしたら皇治が来るんちゃうかってチケットも少なからず売れるかもしれない。だから乗っただけの話であって、その人以外に全く興味ない。俺に得あることやったら全然行ってもいいけど、得することないもん。喧嘩を売るんやったらRIZINに来たらええやん、っていうだけの話なんです。それでヘルメッポが来たとして、俺が当たり前に勝つけど、それでアッシーより俺が強いってことにもならないし。サッカーと野球を一緒にしてもうてるから、おかしな話になってるだけであって、皆さん冷静に物事を考えてください。
――BreakingDownと未来選手に人気や発言力があるので、注目が集まりやすい状況ではあります。
【皇治】SNSにとらわれるのは、日本の悪い風潮。向こうが喧嘩売ってきて、来ないんやったらもう相手しませんって言ってだけで、どっちがかっこ悪いんやって。俺はミクルンにしか興味ないから。
――対戦するならどんなルールでも？
【皇治】（即答で）MMAは無理。いくらシェイドゥラエフに赤ちゃん扱いされたミクルンでも、MMAはちょっと嫌やな。やけど、打撃でやったら俺に勝てるって言ってきたんやから。証拠もあるし、印象操作をしたらアカンよ。この話だけで2時間くらい語れるけど（笑）、まぁ去年はいっぱい休んだんで、今年は神戸、京セラドーム、そして大みそかの名古屋ドームと盛り上げていきますよ。
●『RIZIN.53』
5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBE
会場チケットは各種プレイガイドで発売中
PPVはU-NEXT、ABEMAなど各プラットフォームで発売中
【インタビュー動画】皇治「格闘家は口喧嘩が弱すぎる」朝倉未来のラブコール（!?）にもアンサー【インタビュー】
試合まで3週間を切ったなかで電撃的に決まった注目の一戦。第1ラウンドとなった記者会見で皇治は、平本のステロイド疑惑を徹底的にイジり倒し、ドクター風の人物を壇上に呼び込み、さらには“疑惑のクスリ”を本人に渡すなど、トラッシュトークの達人の平本を相手にしても自分らしさを貫き、大いに見どころを作りまくった。
■試合のない1年間はビジネス順調＆モテモテでも…「スリルがない。刺激病ですね」
――平本選手との会見、おつかれさまでした。かなり盛り上がっていましたね。
【皇治】やっぱそこは頑張りますよ。どうします、僕ともっちゃん（平本）のコメントが「頑張ります」だけやったら？記者の皆さんもひっくり返ったでしょ。やっぱ格闘技って1人じゃ無理ですし、朝倉未来じゃなくて「朝倉未来と誰がやんねん」で盛り上がるわけですからね。
――お互いに発言の止まらないバチバチの会見でした。
【皇治】格闘家ってほんまにアホなんですよ、口喧嘩がめちゃくちゃ弱い。僕はほんまに頭が賢いから、もう楽勝ですもん。たぶんミクルン（朝倉未来）と僕が会見したら、彼はホンマに地蔵なって喋られへんと思う。マルコメ（メイウェザー）と会見でやった時（※）も、ずっとお地蔵になっとったじゃないですか。俺がいたからまだよかったけど、おらへんかったら大変なことになってたよ。
（※2022年9月『超RIZIN』の試合前会見）
――改めて、体格差のある平本蓮選手との試合を受けた理由を教えてください。
【皇治】ホンマはMMAルールで相手がほぼ決まっとったんですよ。でもRIZINから平本戦の相談もらって、ファンとアンチが1番騒げるのはこっちのカードやと思って選んだ。ホンマは僕も格闘技したいもん、マジでちゃんとした体重の相手とやりたいし、この1年はすごいMMAやってきたから。MMAの試合がほぼ決まったから楽しみにしてたけど、今回こういう話をもらって、絶対もっちゃんとやった方がおもろいと思うから、こっちを選んだってだけです。
――会見中に「契約体重なし」と決定しました。
【皇治】アイツはステロイドしてるから、体重を落とされへんのやろ。まあまあ、こういう試合は自分にしかできひんことやし、自分がこの生き方だから、まあええかなと思ってますけど。
――昨年5月のシナ・カリミアン戦から約1年ぶりとなりますが、これほど期間が空いたのは初めてですか？
【皇治】15歳で中学卒業してプロみたいな世界に入って、初めてっすね、こんなに空いたのは。理由は、怪我とかじゃなく事故があったから（苦笑）。ああいうことを起こしてしまって、自分の中では「格闘技はもういいかな」って思うとこもあったし、いろんな事業をやってすごく楽しいし。体のこともあるから、もういいかなって初めて思ったけど、格闘家としての炎は消しきれなかったっすね。こんだけ応援してもらった人たちを最後は笑わせて終わりたいし、アンチももっと喜ばせられるんちゃうかって自分は思ってますから。でも、1年間試合せず、もう36のオッチャンになっても「もうアイツは終わったな」とかワチャワチャ言い続けられる選手って、僕しかおらんと思うよ。だから、ホンマにモテてしゃあないんやなって自画自賛した1年やったんすね。
――ジムのオープンなど、ビジネスの方も順調そうですね。
【皇治】ホンマ忙しいし、儲かってしゃあない。TEAM ONEジムも千葉の松戸店にこの前オープンさせてもらって3店舗目。運送会社もやったり、心斎橋でバーやったり、事業を6個ぐらい仲間とやってるんで、楽しいですよ。ほんで、去年は一生飲んどったんで、女の子にもさらにモテてモテて、もう忙しかった。でも、スリルがない。だから刺激病っすよね、そういう意味ではやっぱり格闘技やなと。
――やはり格闘技はやめられないですか？
【皇治】やめられないし、別にやめなくてもいいかなと。60ぐらいになってもステロイド打ってやろうかなと（笑）。でも、ホンマ今回はステロイド撲滅キャンペーンやと思ってるんで。2戦連続ステロイダーって、僕しかそんなんできるやつおらんじゃないですか。みんなワチャワチャ言うけどな、俺と一緒のことやってみろと。できるやついないと思うよ。このキャラでルール問わず、体重問わずやるの。僕、アンパンマンに憧れて生きてきたから。アンパンマンは相手の体重を言わないじゃないですか。でも、ホンマに体重合わせて同じ階級のやつと試合したいっていうのはRIZINにも伝えてます。
■「朝倉未来は俺のことを大好きなメンヘラ。俺が思い通りにならないから怒ってる」
――神戸は地元の大阪に近いので思い入れはありますか？
【皇治】地元の横みたいなもんですからね。SFKって僕が独立する前にいたジムの子（オープニングファイトに出場する祥汰）とかも推薦したり、けっこう意味のある大会かなと思ってます。
――9月に京セラドーム大阪で開催する『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』への出場の期待も高まっています。
【皇治】僕が出たくなくても、出さされるでしょ（笑）。サームズ平本と地蔵くん、あとはYA-MANとかじゃ埋めるのは無理だから、声がかからないわけがないと思ってるし、大阪の顔ですからね、僕は。京セラドーム埋めるには僕がでないと無理なので、今年は働きますよ。
――今年は事業もファイトも両立していくと。
【皇治】ジムは3店舗とも直営なので、フランチャイズにしたいんですよ。全国にTEAM ONEジムを作りたくて、僕みたいな不器用な奴らが上がっていける舞台になったらいいなと。オリコンさん、どうですか？「TEAM ONEオリコンジム」作りませんか？
――我々はすべての選手に対して中立の立場なので、ちょっと難しいかなと…。
【皇治】断り方うまいな（笑）。
――会見で平本選手に対して言い残したことはありますか？
【皇治】なんやろ…、ハナクソ出てたから気をつけろよって（笑）。あとは、もっちゃんに限らずみんな口喧嘩が弱すぎる。だから、ミクルンに講習会をしてあげたい。「もっとこう言ったらいいよ」って。もっちゃんに口喧嘩で泣かされるって、相当やで。サームズ平本はかぶせてくる“包茎モード”で入ってくるけど、その対処法とかも俺が教えてあげんねんけどね。やっぱり会見は、記者さんが記事に書きやすくするのもプロの仕事やから、「頑張ります」だけじゃおもろないわけですよ。そういう意味では、やっぱここってすごい仕事場なんですよ。リングはもちろん1番ですよ、でも会見も仕事場だから。自分のYouTubeでイエスマンいっぱい連れて喋ってるだけだったら、会見が盛り上がるわけがない。今までの会見でミクルンの面白いのがないから、講習会してあげたいし、アイツはもっと伸びる。すぐに俺とか超えていくと思うよ。…いや、そこは突っ込めんのかい（笑）。
――スミマセン（笑）。未来選手とは対戦ムードもありましたが…？
【皇治】シンプルに喧嘩を売ったんならやれよ、伏線回収せなみんな盛り上がらんやんっていうだけの話で。僕は散々勝ち負け関係なしに、喧嘩を売った相手の場所に行ってきたわけですよ。それがカッコいいと思って生きてきたから。プロやねんから、誰でもいいってわけじゃなくて、因縁がある相手とやるから盛り上がるわけですよ。それをビビったんはミクルン陣営なんですよね。僕は一度は乗っかったのに、それを伏線回収せんと口喧嘩では勝てないからやめときますっていうのは、超メンヘラなんですよ。今はアイツが天下みたいなわけわからん風潮で、アイツの言うこと聞かなアカンみたいになって、ファイターがみんな媚びるわけですよ。だから現役選手がBreakingDownの解説とか審査員やったり、わけわからんことばっかりしてて、アイツに逆らう人がおらんわけです。でも俺はアイツに興味がないから、その態度にすっごい腹立ったんでしょうね。思い通りにならへんから、自分から名前を出して、YouTubeでも榊原社長と俺の名前を語りまわしたくせに、思い通りにならへんから、「もう相手しません」と。もう中学生の恋愛よ、相当のメンヘラ。
――未来選手は本当は皇治選手のことが好きなんだ、と。
【皇治】大好きだと思うし、手に入らなくて恋しいと思ってんのよ。だから兵隊とか使ってさ、あんなもかっこ悪いと僕は思うわけですよ。だって皇治vs.朝倉未来で言い合ってるのに、わけわからんヘルメッポみたいな兵隊（井原良太郎）を呼んで「やらせろやらせろ」って言ってきて。ほんで裏で「あいつやっぱ相手してくれへんし、もうここで引こうぜ」みたいたな話をして、めちゃくちゃかっこ悪いやんって。
■「BreakingDownは“おこちゃまルール”。ヘルメッポは俺とやりたいならRIZINに来い」
――皇治選手と2度対戦した芦澤竜誠選手がBreakingDownで井原選手に負けたので、ストーリーになっている流れはありますね。
【皇治】モテてしゃあないです、そういう星の下に生まれてしまって。普通は逆やから。僕が（芦澤に）負けてもうたんから、僕がBreakingDownに行って負けたら芦澤が行くみたいな流れはわかるけど、逆やからね。ほんで、俺はBreakingDownを否定してないから。格闘技を盛り上げてるし、キャバクラのお姉ちゃんなんかも「BreakingDown面白いね」って言ってて、そこから僕らのRIZIN見てくれて、RIZINの選手を知ってくれたら裾が広がっていいじゃないですか。けど、BreakingDownは“おこちゃまルール”でしょ。
――どういうことでしょう？
【皇治】僕の感覚で言ったら、僕らがサッカー選手で、野球選手が野球の試合で僕らに勝って「サッカー選手に勝った」って気でおるのはアホちゃうって話なんですよ。僕に腹が立って相手してほしいならRIZINルールで来いよと。で、僕がそれで負けたら、1分だろうが30秒だろうがそっちでも戦ってやるよって。RIZINでヘルメッポがアッシーに勝ったならば、俺もやるしかないと思うけど、意味がわからへん。なんか胸張って「1分ルールのとこに来い」って言われても、なんで俺がそこに興味を示すと思ってんのかな。それやったら（振り向かせるには）金を何億を積んでくれたら、黙っていくから。でも、そんなのせんとうまいこといくと思ったら、大きな間違い。ただ、俺はBreakingDownで1人だけ好きな人がいるんですよ。
――選手ですか？
【皇治】いや、運営の人。名前は言わないけど、その人とはずっと仲が良くて力になりたいから、今回は乗ったんですよ。BreakingDownの煽りに僕が乗るだけで、名前も上がるし、もしかしたら皇治が来るんちゃうかってチケットも少なからず売れるかもしれない。だから乗っただけの話であって、その人以外に全く興味ない。俺に得あることやったら全然行ってもいいけど、得することないもん。喧嘩を売るんやったらRIZINに来たらええやん、っていうだけの話なんです。それでヘルメッポが来たとして、俺が当たり前に勝つけど、それでアッシーより俺が強いってことにもならないし。サッカーと野球を一緒にしてもうてるから、おかしな話になってるだけであって、皆さん冷静に物事を考えてください。
――BreakingDownと未来選手に人気や発言力があるので、注目が集まりやすい状況ではあります。
【皇治】SNSにとらわれるのは、日本の悪い風潮。向こうが喧嘩売ってきて、来ないんやったらもう相手しませんって言ってだけで、どっちがかっこ悪いんやって。俺はミクルンにしか興味ないから。
――対戦するならどんなルールでも？
【皇治】（即答で）MMAは無理。いくらシェイドゥラエフに赤ちゃん扱いされたミクルンでも、MMAはちょっと嫌やな。やけど、打撃でやったら俺に勝てるって言ってきたんやから。証拠もあるし、印象操作をしたらアカンよ。この話だけで2時間くらい語れるけど（笑）、まぁ去年はいっぱい休んだんで、今年は神戸、京セラドーム、そして大みそかの名古屋ドームと盛り上げていきますよ。
●『RIZIN.53』
5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBE
会場チケットは各種プレイガイドで発売中
PPVはU-NEXT、ABEMAなど各プラットフォームで発売中