りくりゅうペアがまたも小競り合いです。

ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残し、現役引退した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。

1日に出演したアイスショー「Bloom On Ice 2026」の公演後、インタビューに応じました。

プロ転向後初の公演での、お互いの滑りについて聞かれると、三浦選手は「（木原選手は）いつも通りでしたよ」と笑顔で答えます。すると、木原選手がすかさず「僕めっちゃジム行っていたので。ちゃんと、トレーニングしてきました」と応答。

4月28日の引退会見では、「ジム行ってないじゃん」と木原選手にいじられていた三浦選手ですが、「違います!違うことはないんですけど、ホテル生活で転々とする中で、ジムがやっぱりないんです」と話します。すると木原選手は小声で「あったあったあったあった」と連呼。

それに、三浦選手が「でも、1か所だけでしょ。でしょ」と念を押すと、「はい」とすぐにおれる木原選手。最後は三浦選手が「きちんと筋トレはしています」と笑顔を見せました。

りくりゅうペアならではのテンポのいい掛け合いを披露し、仲の良さをのぞかせました。