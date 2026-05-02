米大リーグは１日、各地で試合が行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同リーグ中地区のカージナルスと対戦。

１番指名打者（ＤＨ）で先発したドジャースの大谷翔平は５打数無安打１三振に終わり、チームも２−７で敗れた。（デジタル編集部）

ドジャース ０１０ ００１ ０００＝２

カージナルス３０１ ０００ ３０×＝７

カージナルスの先発は２６歳の左腕リベラトーリ。ドジャースの先発は２６歳右腕のシーハン。

【第１打席】一回表、先頭で打席に立った大谷はカウント２−１からの４球目のシンカーに手を出したが、もう一伸び足りず左飛に倒れた。２番フリーマン、３番スミスも倒れ、三者凡退。

その裏、ドジャースは拙守から先制を許す。二死一、二塁からスミスの二塁への悪送球で二、三塁とピンチを広げると、シーハンのボークで先制を許した。直後に５番ゴーマンに本塁打を浴び、さらに２失点。

ドジャースは二回表、二死一塁から７番マンシーの中越えの適時二塁打で１点を返した。

【第２打席】三回表の大谷は一死走者なしで打席が回ってきた。外角低めのスライダーを空振りし、カウント２−１となった後、続く低めのスライダーは３球目よりやや中よりだったが引っ掛けて二塁ゴロに倒れた。

その裏、カージナルスは３番のブーレソンに右翼へのソロ本塁打が出て４点目。

【第３打席】３点を追う六回表、先頭で打席に立った大谷はカウント１−１からの外角スライダーに手を出したが、バットの芯でとらえられず中飛に倒れた。続くフリーマンが安打、スミス、Ｔ・エルナンデスの連続四球で一死満塁とし、５番タッカーは中堅に犠飛を放ち、ドジャースに２点目が入った。二死一、三塁となおもチャンスが続き、ここでリベラトーリは降板。２番手は右腕ソリアノ。６番パヘスは中飛に終わり、１点止まり。

【第４打席】七回表、二死一塁で大谷の第４打席が回ってきた。カージナルスの投手は２番手ソリアノのまま。カウント３−２からの直球を見逃したが、判定はストライクで三振に倒れた。その裏、ドジャースは３失点を喫した。

【第５打席】５点を追う九回表、二死二塁で大谷が打席へ。カウント１−２から５球目の変化球をスイングしたが、中飛に終わり、試合終了となった。

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ドジャースは先月１７日のロッキーズ戦から２９日のマーリンズ戦まで１３連戦だったが、最後の２試合を連敗し６勝７敗と負け越し。

大谷は６号ソロを放った同２６日のカブス戦、２７日のマーリンズ戦で２試合連続の３安打を記録したが、投手に専念した２８日は６回２失点と好投しながらも打線の援護に恵まれず今季初黒星。翌日は３四球で出塁はしたが、２打数無安打だった。４月を終え、打率２割７分３厘、６本塁打、１３打点となっている。

シーズンも５月に入った。大谷が昨年、月間で打率３割９厘、２７打点、１５本塁打をマークし、ナ・リーグ野手部門で月間最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いたのが５月だった。今年もその打撃でチームを勢いづけたいところだ。