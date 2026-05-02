長さ変えずに印象チェンジ！【40・50代】普通ボブに飽きたら試したい「ハイライトボブ」

そろそろ印象を変えたいと考えているなら、「ハイライトボブ」を試してみて。ハイライトを入れることで長さを変えずにイメージチェンジできるから、いつものボブに飽きてきた人にもおすすめです。今回ご紹介するのは、白髪も自然に馴染みそうな大人女性に似合うハイライトボブ。こちらを参考に、新しいヘアスタイルを取り入れてみては？

春夏にぴったりな抜け感のある仕上がり

毛先を外ハネにしたアクティブな雰囲気のハイライトボブ。ハイライトが軽やかな毛流れを強調しています。筋感のあるハイライトは、白髪を自然に馴染ませながら、抜け感をプラスできるのが嬉しいポイント。これからの季節のイメージチェンジにもぴったりです。

おしゃれが長く続くハイライトボブ

こちらは、地毛に近いカラーをベースにしたハイライトボブ。伸びてくる髪との境目が気になりにくくく、メンテナンスがラクになりそうです。@shoki______hairさんは、「色落ちしても嫌な赤茶っぽくはなりません」とコメントしていて、おしゃれな髪色を長く楽しめそう。

幅広いシーンに馴染むナチュラルなハイライト

ハイライト初心者さんは、コントラスト控えめなハイライトが挑戦しやすそう。白髪を自然に馴染ませながら、ナチュラルに仕上がるのがポイントです。派手になりすぎず上品な印象なので、カジュアルにはもちろん、オフィスシーンにも◎

立体感をプラスして華やかな印象に

こちらのボブは、さりげなく入れたハイライトが立体感をプラスしているのがポイント。ふんわりとした仕上がりが華やかで、大人女性にぴったりです。地毛が伸びても気になりにくく、カラーリングの頻度が減ることで、ダメージを抑えながらおしゃれを楽しめそう。

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※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@shoki______hair様、@sakosakosakosako様、@altinaprivate_official様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。