☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝小川、ＤｅＮＡ＝入江

ヤクルトの丸山和が１日のＤｅＮＡ戦でプロ野球７３人目、７８度目（セ・リーグ４０人目、４３度目）のサイクル安打を達成した。

チームでは国鉄時代を含め１９５９年の町田行彦、７６年の若松勉、９０年の池山隆寛、９２年のハウエル、２００３年の稲葉篤紀、１８年の山田哲人、２１年の塩見泰隆に次いで８人目となった。

過去の７人は次戦でも全員が安打している。本数の内訳は１安打が５人、塩見が３安打、山田が４安打。ただし、塩見と山田の安打は全て単打。他に１安打の町田、若松、ハウエル、稲葉も単打だった。

長打は９０年の池山だけ。唯一の安打を本塁打で記録している。丸山がサイクル安打の次戦でも長打を放てば、チームでは現監督に次いで３６年ぶり２人目になる。

（その他のカード）

☆阪神―巨人（１４：００・甲子園）阪神＝大竹、巨人＝又木

☆広島―中日（１４：００・マツダスタジアム）広島＝ターノック、中日＝大野

☆日本ハム―オリックス（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝古林睿煬、オリックス＝エスピノーザ

☆ロッテ―西武（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝田中、西武＝武内

☆ソフトバンク―楽天（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大津、楽天＝ウレーニャ