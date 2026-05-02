タレント浜村淳（91）が2日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜8・00）に出演。入院中におかわりをしたくなるほどハマッた食品を明かした。

浜村は4月4日、11日の同番組を検査入院を理由に休演、18日に復帰を果たした。また21日に登場したイベントでは、入院中の検査で「脳内出血の疑いがある」と判明し、「手術をしました」と発表。その後、再手術を打診されたというが「もう手術はイヤですと言って断って、退院してきたんです」と告白していた。

入院中を振り返り、「病院ではね、朝昼晩の食事3食ともに付くんですよ」と紹介したのは「メイバランス」。販売元の明治によると1本125mlで200キロカロリー、6大栄養素がまとめて摂れる総合栄養食品。少量で高エネルギー、必要な栄養が摂取でき、食欲のない病人や食が細くなった高齢者らからの需要も高いようだ。

浜村は「これがおいしい。たびたびおかわりを頼んだんですが、絶対聞いてくれなかったですね」と言って、笑わせた。

この日、番組共演者で同商品のCMに出演する西川きよしから差し入れがあったといい「奪い合ってみんなで飲んだんです」と報告した。

西川は「朝昼晩飲めるのは味の種類が豊富にあるからですね」と浜村に共感し、「食が進まんとき、体の調子が悪いときというのは本人しか分からない。われわれの業界は、風邪気味や熱っぽくても、休んだら次の人が出てくるから休まない。ムリしてでも出ます。うまいこと（食事の）バランスをとらないと、余計病気になってしまう」と指摘。浜村も「バランスのとれた食事をとってください」とリスナーに呼びかけていた。