パワーアップバージョン爆誕「朝食べたらもはやテロ！」「休日前のお楽しみ！」100均調味料

ダイソーで以前見つけたごまにんにくのパワーアップバージョンが爆誕していました…！『ごまにんにく にんにくMAX』は、その名の通りにんにくの旨味と濃厚パンチが圧倒的で、休日前のスタミナ補給にぴったりの最強背徳感の薬味です。20gの使い切りサイズで鮮度キープも◎108円とは思えない満足度の高さですよ◎

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商品情報

商品名：ごまにんにく にんにくMAX

価格：￥108（税込）

内容量：20g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902184058111

ダイソーで爆誕！前作のパワーアップ版を発見

ダイソーの食品売り場をうろうろしていたら、以前見つけたお気に入りの調味料『ごまにんにく』のパワーアップバージョンが爆誕しているのを発見してしまいました…！

その名も『ごまにんにく にんにくMAX』。前作からさらに濃厚なにんにくのパンチが楽しめる、休日前のお楽しみにぴったりの一品ですよ！

価格は108円（税込）。筆者が訪れた店舗では、食品売り場で見つけました。

パッケージは黒地に「にんにくMAX」の文字が大きく踊る、いかにも濃厚そうな佇まい。万能薬味として、ラーメン、おにぎり、肉料理など、いろいろなものにかけて楽しめるそうです。

開けた瞬間にガーリック全開！濃厚パンチ

袋を開けた瞬間、部屋中にぶわっと広がるガーリックの香り…！「これは本気のやつだ」とすぐにわかる、強烈なにんにくの存在感です。

ごま一粒一粒に、しっかりと醤油ベースの調味料がまとわせてあって、濃厚な味付け。にんにくの旨味だけでなく、しっかりとした塩味とほのかな苦味まで感じる、奥深さのある味わいです。

パッケージにはガーリック粉末を使用していると記載があり、その分にんにく感もダイレクト。「朝食べたらもはやテロになるのでは？！」と感じるほどパワフルなので、まずは少量から振りかけて様子を見るのが美味しく食べるコツです。

使い切りサイズで活用無限大◎メンマ丼にも

内容量は20gと、ちょうどいい使い切りサイズ。同じような調味料は大容量タイプも見かけますが、開封後は香りが飛びやすいので、こうしてサッと使い切れるサイズなのは鮮度をキープできて嬉しいポイントです。

筆者はメンマ丼にトッピングしてみたところ、にんにくの香りが加わって罪深いほど美味しい一杯に仕上がりました。深みが加わって、いつものメンマ丼が一気にスタミナ系のごちそうに格上げされましたよ。

ラーメンやチャーハン、サラダ、肉料理など、サッと一振りするだけで普段の料理が専門店のスタミナ料理のような味わいに早変わり。休日前の夜、ちょっとした背徳感を味わいたいときの相棒としてぴったりです。

今回は、ダイソーの『ごまにんにく にんにくMAX』をご紹介しました。

108円とは思えない、にんにく好きの心をわしづかみにする一品。気になった方は、食欲そそる罪深い味わいをぜひ試してみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。