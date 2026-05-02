マネしたらすぐ垢抜ける！オトナ向け垢抜けアイシャドウの塗り方MAP

美容ライターのすずです。いつものアイシャドウで、なんとなく物足りないと感じることありませんか？目元に血色感と光をプラスすることで顔がくすみにくく、また華やかさをプラスできます。今回は大人世代におすすめのアイシャドウの塗り方を詳しくご紹介します。

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メイク方法

今回使っていくのは韓国コスメWonjungyoのWデイリームードアップパレットの04クライローズです。くすみ感のあるローズカラーでパーソナルカラー問わず使いやすいマルチパレットです。

まず、二重幅と下まぶたに血色感を仕込んでいきます。この時、下まぶたが少し濃く感じるかもしれませんが、影の仕込みとして乗せているので大丈夫です。

次に上下の目尻により濃いカラーを乗せていきます。これで目幅を広げて、目元に深みを出していきます。

ふわふわしたつくし型のブラシでぼかしていきます。この時、ブラシには何も付けずに左右に動かしながら上に向かってぼかしていきます。

境目がなくなって簡単に綺麗なグラデーションができ上がります。

涙袋の黒目の下に明るいベージュ系のコンシーラーか涙袋ペンシルを少量置き、ブラシで左右に馴染ませます。これをすることで“糊”の役割を果たし、後から乗せるアイシャドウが落ちにくくなります。





コンシーラーを置いたところにアイシャドウや涙袋ペンシルを乗せます。この時、マットアイシャドウか繊細なラメタイプのものを選ぶと派手になりにくくなります。

次にラメを乗せて立体感をプラスしていきます。全体に乗せると“頑張った感”が出やすいので、涙袋には細いポイントブラシで黒目の下に細く、上まぶたには黒目の上に縦に乗せると瞳に光が入る立体感のある目元を演出できます。

涙袋の影は最初に上下に入れたアイシャドウで仕込んであるので影は足さなくて大丈夫です。

アイライン、粘膜ラインを引きます。アイラインは目尻だけにすると抜け感のある仕上がりになります。粘膜ラインは目尻側と目頭側に引き、黒目の下を少し空けると自然な仕上がりになります。

最後にまつ毛をあげてマスカラを塗って完成です。涙袋をしっかりメイクする時は、上まぶたを控えめにすると派手になりすぎずにバランスが取れます。

涙袋の影を描いたりすると、不自然になったり目元がくすみやすくなる場合は、アイシャドウで先に仕込んでから光を足していくようにすると立体感が出ます。

血色感と光で華やかで立体感のある目元に。華やかで大人可愛いアイメイクに仕上がるのでぜひ試してみてください。