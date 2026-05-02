◆米大リーグ ツインズ３―７ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、６試合ぶりの６、７号と渡米後初の１試合２本塁打を放って３打点を挙げ、勝利に貢献した。

６号は４回、先頭打者として打席に立ち右腕ウッズリチャードソンの３―１からの５球目の外角スライダーをとらえた。２９度の角度で左翼席に打球速度１０４・８マイル（約１６８・６キロ）のライナーが突き刺さった。飛距離は３９０フィート（約１１８・８メートル）だった。２階席をかすめる大きな弧を描いたアーチに地元放送局の実況も「大きな一発！」と絶叫した。

そして５回に１死一塁から同右腕の初球の内角低めのスプリットをすくい上げた。２２度の弾丸ライナーで左翼席前列に突き刺さった。１２本打っている村上でもやっていない１試合２発だった。

４打数２安打３打点と活躍し、打率は２割２分８厘となった。

６号は日本人メジャー通算９９８号、７号は同９９９号だった。その後同時進行中のホワイトソックス・村上宗隆がパドレス戦で１３号を放ち、通算１０００号の大台に到達した。