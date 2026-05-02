珍名馬の激走にＳＮＳ上が大いに沸いている。

５月２日に行われた京都競馬３Ｒ・３歳未勝利（牝）は、松若風馬騎手とコンビを組んだ１４番人気のカモメガトンダ（牝３歳、栗東・今野貞一厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。１８頭立ての１６番ゲートから好スタートを決めた同馬は、道中は２番手を追走。４コーナーでも２番手をキープしていたが、松若騎手の手綱は激しく動く。そこからジワジワと脚を伸ばし、ゴール前で抜け出すと、１番人気セコンドトゥベストの追い上げを首差しのいだ。勝ち時計は１分３４秒０。

同馬は昨年１１月の芝１６００メートルでデビューし、１３番人気で１５着。前走も１５番人気で１３着と敗れていた。そこから３か月の休養を挟んでの一戦で、見事に変わり身を見せた。単勝は２５２・９倍、２着に１番人気セコンドトゥベスト、３着にはペプチドブッドレアが入り、３連単は１０１万３６３０円の高配当となった。

カモメガトンダの勝利は、ＳＮＳでは話題となりＸではトレンド上位入り。「カモメガトンダのおかげでバケンガトンダ」「オカネモトンダ」「実況が「カモメガトンダ！カモメガトンダ！！」と叫ばせることで擬似的に曲を歌わせる芸当なのかな。」「カモメより配当で目玉とんだ」「カモメぇーが飛んだぁー カモメぇーが飛んだぁー あなたの単勝 二万超えなのねぇー 渡辺真知子さんの替え歌どす」「カモメガトンダの母の母がクイーンスプマンテなの競馬はいつもこんなドラマがあるの好き」「やば」「歌いたくなるような結果でした。」「単勝２５０倍超のほぼ最下位人気の馬が１着てこれは何かの暗示か？」などのコメントが寄せられている。