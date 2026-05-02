アメリカのトランプ大統領は1日、EU（＝ヨーロッパ連合）から輸入する自動車への関税を25％に引き上げると表明しました。また、ドイツに駐留するアメリカ軍部隊の撤収を命じるなど、ヨーロッパへの圧力を強めています。

トランプ大統領

「EUが貿易協定を順守しないので、我々はEUからの自動車に対する関税を引き上げた」

トランプ大統領は1日、EUから輸入する自動車とトラックに対する関税を来週から15％から25％に引き上げると表明しました。理由については、「EUが貿易協定を順守していない」と主張しています。

こうした中、国防総省の報道官は1日、ヘグセス国防長官がドイツに駐留するアメリカ軍のうち、およそ5000人の撤収を命じたことを明らかにしました。今後6か月から1年の間で撤収を完了する見込みだとしています。

トランプ氏はこれまで、イラン攻撃に非協力的だとして、ドイツやイタリア、スペインに駐留するアメリカ軍の削減に言及し、圧力を強めていました。

軍の撤収や関税を課すことで、ヨーロッパ各国に揺さぶりをかける狙いがあるとみられます。