「今日好き」村谷はるな「髪の毛暗くしたよ」イメチェン姿に反響「透明感増した」「めっちゃ似合ってる」
【モデルプレス＝2026/05/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。イメージチェンジしたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「透明感増した」イメチェン姿
村谷は「髪の毛暗くしたよ、どっちがすき？」とコメントを添え、サラダやパンのプレートを手に持ったり、顔に手を添えたりするリール動画を投稿。これまでのダークブラウンだった茶髪から、さらにダークトーンの黒髪にチェンジした姿を披露している。
この投稿には「透明感増した」「めっちゃ似合ってる」「どっちの色も捨てがたい」「黒い方が大人な感じ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「透明感増した」イメチェン姿
◆村谷はるな、新ヘアカラー公開
村谷は「髪の毛暗くしたよ、どっちがすき？」とコメントを添え、サラダやパンのプレートを手に持ったり、顔に手を添えたりするリール動画を投稿。これまでのダークブラウンだった茶髪から、さらにダークトーンの黒髪にチェンジした姿を披露している。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿には「透明感増した」「めっちゃ似合ってる」「どっちの色も捨てがたい」「黒い方が大人な感じ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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