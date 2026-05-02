鈴木福、マニュアル免許取得の理由明かし称賛の声続々「後悔してました」本音もぶっちゃけ
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の鈴木福が4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。マニュアル免許を取得した理由を明かした。
【写真】21歳子役出身俳優「感慨深い」と話題の免許証ショット
鈴木は4月29日に「運転免許を取得しました！！」と自身の運転免許証を公開。ハッシュタグでは「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とマニュアル免許を取得したと伝えている。
そして、鈴木は4月30日にこの投稿を引用する形で「今年度から、MT教習カリキュラムが廃止されて、AT教習が基本になるんです」と説明。「今年度から入校する人たちは基本ATで、MTは4時限の教習のみで限定解除になるから、僕は旧カリキュラムの“30時限MTに乗って取得した”という意味での、『ちゃんと』という投稿でした！！」と解説した。
鈴木は「教習受けながら坂道でエンストする度、減速チェンジの度に、ATにすれば良かったと後悔してました…笑」としつつも「でも車の動かしてる感を学べたことはとても大きかったし、楽しかったです！！」と免許取得の思い出を前向きに綴っている。
この投稿には「免許取得おめでとうございます」「時代は変わりましたね」「MTで取ったのすごい！」「感慨深い」「流石です！」「免許証の写真が爽やかで素敵」「写りが芸能人」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳子役出身俳優「感慨深い」と話題の免許証ショット
◆鈴木福、マニュアル免許を取得報告
鈴木は4月29日に「運転免許を取得しました！！」と自身の運転免許証を公開。ハッシュタグでは「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とマニュアル免許を取得したと伝えている。
そして、鈴木は4月30日にこの投稿を引用する形で「今年度から、MT教習カリキュラムが廃止されて、AT教習が基本になるんです」と説明。「今年度から入校する人たちは基本ATで、MTは4時限の教習のみで限定解除になるから、僕は旧カリキュラムの“30時限MTに乗って取得した”という意味での、『ちゃんと』という投稿でした！！」と解説した。
◆鈴木福の投稿に反響
この投稿には「免許取得おめでとうございます」「時代は変わりましたね」「MTで取ったのすごい！」「感慨深い」「流石です！」「免許証の写真が爽やかで素敵」「写りが芸能人」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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