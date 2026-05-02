「あるもの」に翻弄される猫の姿が「かわいすぎる！」と話題を集めている。

【映像】すごい勢いでびっくりジャンプする猫（小さい頃の様子も）

投稿したのは、ムスッとした表情がチャームポイントだという猫のレオくん（9歳）の飼い主（@hide_pau）。プリンターの設定中に興味津々で近づいてきたレオくんが、出力された紙に驚く様子を撮影し、Xに動画を投稿した。

飼い主によると、「新しいプリンターを設定している時に、レオが興味津々で近づいてきました。その様子がとても可愛かったので撮影しました」とコメントしている。

また、小さい頃も同じようにプリンターに翻弄されていたそうで、昔の動画もあわせて投稿したという。「以前使用していたプリンターは、紙を上部から差し込むと中に吸い込まれるタイプでした。その際も、吸い込まれた紙の行方を一生懸命探していました」と過去のエピソードも明かしている。小さい頃のレオくんの映像では、プリンターに吸い込まれる紙を見て、「どこかいったぞ!?」とプリンターの中を覗き込みながら何かを探しているような仕草を見せている。

投稿を見た人からは「申し訳ないけど可愛すぎます」「おもちゃだと思ってる可能性」「見事なびっくりジャンプ」「反射速度の速さを感じますね」「思った以上に勢いが良くて笑いました笑」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）