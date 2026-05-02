内閣府の「高齢者の介護に関する世論調査（令和3年度）」によると、家族での介護分担について、理想は「家族・親族で協力し合う」ことであるとしながらも、実際には「特定の家族が一人で担っている」ケースが依然として多く、その精神的な悩みとして「相談できる人がいない」ことが上位に挙がっています。特に、遠方の親族が「部分的・一時的」に関与する場合、現場の細かな変化や本人の意欲の減退を見落としやすく、それが主介護者への無意識なプレッシャーとなる構図があるようです。実例をみていきましょう。

毎日実家に通う次女と、たまにやってくる長女

認知症の母を、実家の近くに住みながら在宅介護で支える次女のレイコさん（仮名／61歳）。そんな彼女にとって、遠方に住む長女・シュウコさん（仮名／64歳）の帰省は、頼もしくもあり、少しだけ憂鬱な時間でもありました。

再雇用で現在も元気に働くシュウコさんは、たまにしか実家に顔を出せない分、「私が来たときくらいは！」と非常にエネルギッシュです。今回も、到着するなり実家の台所を占拠し、腕を振るいはじめました。料理上手なシュウコさんは、次々と手際よくご馳走を仕上げていきます。ハンバーグにアスパラの肉巻き、ホワイトソースから手作りしたグラタン、餃子……。

「お父さんに栄養をつけてもらわなきゃ。レイコもいつも大変でしょ？ これ、全部小分けにして冷凍しておくから、レンジでチンするだけでいいわよ！」

満足そうに微笑むシュウコさん。レイコさんは、その勢いに押され、「……ありがとう」としかいえません。本当は、最近の父は食が細くなり、こうした「凝った料理」を重たがるようになっていることを知っていましたが、姉の純粋な善意を前に、本音を飲み込みました。

また、金銭面に関してもモヤモヤが残ります。今回姉が作ってくれた料理は、材料費だけで1万円は超えているでしょう。

両親は、元会社員の父の厚生年金と母の基礎年金を合わせて、月々約23万円の年金受給があります。総務省「家計調査（家計収支編）2023年（令和5年）」によれば、高齢者夫婦無職世帯の1ヵ月の実収入平均は約24万6,000円であり、両親は平均的な水準で、質素に暮らす分には蓄えを崩さずに済んでいます。しかし、在宅介護の細かな消耗品費や医療費が嵩むなか、シュウコさんの「差し入れ」は、レイコさんからみれば少し温度差を感じるものでした。

「レンジで温めるだけ」すら、父には高すぎるハードル

シュウコさんが「やり遂げた」という晴れやかな顔で帰路についた、その日の夕方。レイコさんは父に、「冷凍庫にお姉ちゃんが作ってくれたグラタンがあるよ」と伝えました。

しかし92歳の父は、ぼんやりと眺めるだけ。

「……いや、いらない。お前、半分持って帰ってくれないか」

父の言葉に、レイコさんの胸が少しだけ痛みます。シュウコさんにとっては「チンするだけ」の簡単な作業も、92歳の父にとっては、電子レンジのボタンを選び、熱い皿を取り出し、食べ終えたあとの油汚れを洗うことさえ、億劫な作業なのです。いや、本当はできるのかもしれませんが、なにより父は「いつもと違うこと」をすることに抵抗があるのでしょう。

「年を取ると、もうそんなに食べられないんだよ。うどんとか、お茶漬けくらいでいい。それで十分なんだ」

毎日顔を合わせているレイコさんには父も遠慮がない分、はっきりといいます。

92歳父の現在地

父が求めていたのは、姉が誇る「特別なメニュー」ではなく、喉を通りやすい、いつもの質素な食事でした。シュウコさんのハンバーグも餃子も、かつての元気だったころの父なら大喜びで食べたでしょう。しかし、父の「現在地」を一番よく知っているのは、毎日通っているレイコさんだけなのです。

冷凍庫に整然と並ぶ、姉の愛情を眺めながら、レイコさんは一人、取り残されたような気持ちになります。

「お姉ちゃんに悪気はないけれど、お父さんの本当の姿を見ていない……」

ですがレイコさんは、父の言葉をシュウコさんに伝えることができません。「わざわざ作らなくていいよ」といえば、姉はきっと「せっかく想ってやってるのに」と傷つくでしょう。

母の介護で疲れ果てた横で、父が啜る質素なうどん。姉の華やかな料理と、父の静かな食卓。そのあいだに挟まれたレイコさんは、誰にもいえない溜息とともに、冷凍庫の作り置きを半分自宅に持って帰りました。

「報われない介護」を避けるには

レイコさんの孤独感は、単なる家事や介護の大変さではなく、家族間の「お金と労力の使い道のズレ」に起因しています。

厚生労働省「2022（令和4）年 国民生活基礎調査」によれば、同居の主な介護者が抱える悩みやストレスの原因として、「家族との人間関係」は上位に挙げられます。特に「遠方に住む、たまにしか来ない親族」との認識の差は、現場を守る介護者の孤立感を深める大きな要因です。

「私がいないあいだも、美味しいものを食べてほしい」というシュウコさんの願いは、もちろん善意です。しかし、大切なお金と時間を「相手の喜び」ではなく「自分の得意なこと」に投じてしまうと、現場のレイコさんにとっては「父の拒絶の矢面に立つ」という新たな精神的負担を増やしてしまうことになります。介護における真のサポートとは、自分の満足感のためにお金を使うことではなく、現場がいま、なにを「削ぎ落としたいか（今回の場合は、簡素な食事でいいという空気作りや金銭的支援）」を汲み取ること、つまり家計と労力の「最適化」を手伝うことではないでしょうか。

生命保険文化センター「2021（令和3）年度 生命保険に関する実態調査」によれば、介護に要した費用（月額）の平均は8.3万円です。両親の年金内でこれをやりくりしているレイコさんにとって、姉の「単発で高額な食費支援」は、家計のバランスを整える助けにはなりにくいのが現実です。今回の場合であれば、シュウコさんが費やした1万円の材料費は、父が望まない「特別なメニュー」ではなく、母のオムツ代や医療費、あるいはレイコさんが一息つくための休息費用といった、「介護のランニングコスト」に充てたほうが、家族全体の家計と心の安定にはるかに大きく寄与した可能性があります。

レイコさんが感じている報われなさを解消するには、父がいまの機能で「自力でできる範囲」にまで、支援のレベルをシンプルに落とす必要があります。この「引き算の支援」こそが、「うどんでいい」という父の平穏を守ること。それが、いまの状況においては「一番のご馳走」なのかもしれません。