メジャー移籍後初のマルチ本塁打

【MLB】ツインズ ー Bジェイズ（日本時間2日・ミネソタ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で6号を放つと、5回には7号2ランを放った。マルチ本塁打はメジャー移籍後初。会心の一発の直後、ブルージェイズベンチでは“日本式”の微笑ましい光景が広がった。

4回の第2打席、岡本はウッズリチャードソンのスライダーを捉えた。打球速度104.8マイル（約168.7キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度29度の一撃を左翼席に突き刺した。さらに5回1死一塁の場面でも、弾丸の7号を再び左翼スタンドへ運んだ。

粋な振る舞いが見られたのは、6号の直後だった。いつものようにジャケットを着用して仲間に迎え入れられると、仲良しのゲレーロJr.をはじめナインが岡本に向かってお辞儀。岡本もタイミングを合わせるようにペコリとすると、スプリンガーから強烈なハグを受けて満面の笑みを浮かべた。

ブルージェイズ公式X（旧ツイッター）が「カズマとこのチームに心から感謝している」として様子を公開。メジャー移籍1年目から選手に、ファンに愛されているのがよくわかる一幕だった。（Full-Count編集部）