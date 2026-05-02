お笑いタレントの木村祐一（63）が30日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。20年以上、毎年同じものを誕生日プレゼントに贈ってくれる大物タレントを明かした。

この日はタレントの中山秀征とともに出演。出会いは中山がMCを務めていたテレビ朝日のクイズ番組「タイムショック」での共演。その後、同じく中山がMCを務める日本テレビ「ラジカル」に木村がレギュラー出演した。

木村は中山について「『ラジかるッ』以外のプライベートの付き合いようしてくれてはりますよ、20数年」と説明。20年以上もお互いの誕生日祝いをする仲だとし、家族ぐるみの付き合いを続けている存在。「毎年決まったプレゼントくれはるんですけど」と明かした。

中山も「最初はヴィトンのね。キム兄、絶対自分では買わない、選ばないヴィトンシリーズ。Tシャツ」と話すと、木村は「Tシャツなんですけど、ちょっとデーハーなタイプで」とニヤリ。「毎年同じところに買いに行かはるから、店の人も“そろそろですね。今年はこれじゃないですか”って言うてくる、みたいな。もう20枚以上ありますから」と笑った。

一方、木村は中山のプレゼントとして「毎年ものを考えるのが楽しみ」だといい、中山も「いろんなパターン。キム兄は毎年、いろんな革ジャンだったりとか、本当サングラスだったりとか、別のブランド云々ってことよりも、いろんなかっこいいやつをくださるんですよね」と話した。

木村は「ほんとここだけの話申し訳ないんですけど、ヒデさんのプレゼントを買いに行く時期がサマーセールなんです。たまにちょっと、すみません。割り引かれてることがあります」と苦笑した。