雑草が極上のサラダに！「セイヨウタンポポ」と「ノゲシ」の美味しい食べ方【野草・山菜・きのこ図鑑】

身近だけど実は…

野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。

道端で見かけるありふれた「雑草」も、知識と調理法次第で極上のご馳走に変わります。その代表格が「セイヨウタンポポ」。単体で食べると非常に強い苦味がありますが、牛のサガリ肉など脂の乗ったお肉と合わせるサラダにすると、その苦味が最高のアクセントになり、劇的に美味しくなります。特に北海道などの寒い地域で育ったものは葉が大きくて柔らかく、極上の食材として重宝されるそうです。

また、身近な野草「ノゲシ」も驚きのポテンシャルを秘めています。秋のノゲシはアクが強いですが、春先の密集した株の中心にある柔らかい芯の部分は、サッと茹でてお浸しなどにするだけで、水菜のようなシャキシャキとした食感を楽しめます。苦味も全くなく、「これはもはや野菜なのではないか」と錯覚するほどの美味しさです。身近な足元に生えている植物が、実は極上の食材になり得る。これこそが野食の最大の醍醐味と言えるでしょう。

お話を伺ったプロフェッショナル】

茸本朗（たけもと・あきら）

野山で食材を採りつつ、日々の食卓に並べて暮らす「野食ハンター」。

書籍の執筆、漫画の原作や監修などワークジャンルは多岐にわたり、植物に限らず動物や魚介類にも造詣が深い。

YouTubeチャンネル

「野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch」：https://www.youtube.com/@hunter.takemoto

HS（エイチエス）

きのこ・山菜のYoutubeチャンネル「HS」運営。

高校時代にキノコへの興味に目覚め、実際にきのこ狩りをして暮らしにうまく生かすことに目覚め、現在に至るスペシャリスト。

YouTubeチャンネル

「HS」：https://www.youtube.com/@HSmushroom