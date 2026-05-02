今節ラ・リーガ連覇決定か、それとも次節エル・クラシコに持ち越しか…バルセロナ指揮官「頭の中にはオサスナ戦しかない」

今節ラ・リーガ連覇決定か、それとも次節エル・クラシコに持ち越しか…バルセロナ指揮官「頭の中にはオサスナ戦しかない」