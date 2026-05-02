今節ラ・リーガ連覇決定か、それとも次節エル・クラシコに持ち越しか…バルセロナ指揮官「頭の中にはオサスナ戦しかない」
バルセロナのハンジ・フリック監督が、ラ・リーガ2連覇を懸けた一戦に向けて気を引き締めた。前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
ラ・リーガ9連勝中のバルセロナは、残り5試合で2位のレアル・マドリーと勝ち点11差。2日に敵地で行われる第34節オサスナ戦で、昨季に続く優勝が決まる可能性がある。
もし今節のリーグ制覇決定を逃した場合、10日に本拠地カンプ・ノウで開催される第35節レアル戦で雌雄を決することになるが、フリック監督は現時点でエル・クラシコでの優勝決定戦には興味を示していないようだ。
「私たちの頭の中にはオサスナ戦しかない。スタジアムの雰囲気が素晴らしく、彼らのサポーターがいる熟練されたチームと戦う。(2-0で勝利した前節)ヘタフェ戦の時のように集中して取り組まなければならない。他の試合については話したくない」
「私たちは次の試合にのみ集中している。全ての試合に勝ちたいが、まだハードな対戦相手が残っている。私たちは自分たちの最高のレベルでプレーしなければならない。それが私たちの哲学であり、メンタリティーだ。トレーニングの様子には満足しているし、チームは100%集中している」
指揮官に一切の油断はない。「バルセロナのようなクラブを率いるということは、タイトル獲得が全てだ。クラブ全体、そしてロッカールームには素晴らしい雰囲気がある。ファンも含め、全員が100%の力を出し切っている。誇りに思うよ」と語りつつ、「だが、まだ何も手にしていない。ラ・リーガ優勝に向けて正しい道を歩んでいるが、まだ終わっていない」と強調した。
ラ・リーガ9連勝中のバルセロナは、残り5試合で2位のレアル・マドリーと勝ち点11差。2日に敵地で行われる第34節オサスナ戦で、昨季に続く優勝が決まる可能性がある。
もし今節のリーグ制覇決定を逃した場合、10日に本拠地カンプ・ノウで開催される第35節レアル戦で雌雄を決することになるが、フリック監督は現時点でエル・クラシコでの優勝決定戦には興味を示していないようだ。
「私たちは次の試合にのみ集中している。全ての試合に勝ちたいが、まだハードな対戦相手が残っている。私たちは自分たちの最高のレベルでプレーしなければならない。それが私たちの哲学であり、メンタリティーだ。トレーニングの様子には満足しているし、チームは100%集中している」
指揮官に一切の油断はない。「バルセロナのようなクラブを率いるということは、タイトル獲得が全てだ。クラブ全体、そしてロッカールームには素晴らしい雰囲気がある。ファンも含め、全員が100%の力を出し切っている。誇りに思うよ」と語りつつ、「だが、まだ何も手にしていない。ラ・リーガ優勝に向けて正しい道を歩んでいるが、まだ終わっていない」と強調した。