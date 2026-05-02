阿部亮平の“あざとかわいい”アップショットが話題！交差させた腕越しのまなざしに「目が綺麗すぎる」「ぽってり唇好き」「男らしい腕がたまらん」「チラッと見える前歯が最高」

【写真＆動画】阿部亮平『FINEBOYS』表紙／過去表紙／多方面で活躍する阿部亮平 他

日之出出版の公式SNSで、Snow Manの阿部亮平を起用した『FINEBOYS』2026年6月号（5月9日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。

■阿部亮平、『FINEBOYS』6月号表紙に登場

公開されたのは、交差させた腕越しにカメラをまっすぐ見つめる阿部のアップショット。無造作な前髪から見える大きな瞳や、透明感のある肌が印象的で、シンプルながらも洗練された空気感をまとっている。

『FINEBOYS』の公式Instagramでは「6月号は“あざとかわいい”阿部ちゃんです」と紹介。表紙連動ページについては「どうやったら、阿部ちゃんと友達になれますかい？」という企画だと明かし、爽やかで穏やかな姿や丁寧なインタビュー、Snow Manのプレゼンが上手な一面、眩しい笑顔など、阿部の魅力を詰め込んだ内容になっていることも伝えた。

また、「しかも阿部ちゃんは厚紙ページに登場しています！」とも告知。「チョキチョキできます」とつづり、表紙以外にも期待が高まる内容となっている。

SNSでは「ビジュ良すぎる」「透明感すごい」「これはもう“美のテロ”」「目が綺麗すぎる」「ぽってり唇好き」「目が合った瞬間みたいな表情にキュン」「男らしい腕がたまらん」「チラッと見える前歯が最高」といった声が寄せられている。

■阿部亮平、前回は『FINEBOYS』2024年11月号の表紙に登場

■多方面で活躍する阿部亮平

Snow Man

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