俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）が亡くなったことが２日、明らかになった。淳子さんは１９７０年に清純派のアイドル女優として人気を集め、日本テレビ系「俺たちの勲章」（７５年）やフジテレビ系「教師びんびん物語」（８８年）などのドラマや映画、ＣＭで活躍。最愛の妻を亡くした中村は「現実を受け止めることができません」と打ちひしがれた。

淳子さんは１９７０年、高校在学中に、「ジャパンファッションモデルセンター」に合格してモデルデビュー。デビュー後まもなく、圧倒的な美ぼうで人気を博した。７５年の映画「阿寒に果つ」で初主演。ＮＨＫ大河ドラマ「新・平家物語」（７２年）、「風と雲と虹と」（７６年）、「おんな太閤記」（８１年）、日本テレビ系「太陽にほえろ！」（７５年）、ＮＨＫ「男たちの旅路」（７６年）などの話題作に続々と出演した。

７５年の「俺たちの勲章」で共演した中村雅俊と７７年に結婚し、芸能活動を休止。８８年の「教師びんびん物語」で復帰した。２００４年には夫婦で「ＪＡＬ銀婚旅行ベストカップル２００４」に選出。２００６年１１月には夫婦で共演した「ネスレアフターエイト」の新ＣＭ記者会見にも出席した。

１男３女の４人の子どもがおり、３女の中村里砂はモデルとして活動している。

淳子さんは４月２８日に急病のため亡くなった。この日、中村の所属事務所「株式会社ノースプロダクション」の公式サイトを通じて報告された。中村は「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とコメントしている。