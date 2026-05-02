浜崎あゆみ、高校の先輩がコンサートに出演「先輩！有難う御座いました!!!」 SNS驚き「すげ〜メンバー」「きょうれつ〜な人脈」
歌手の浜崎あゆみ（47）が1日、お笑い芸人・ゆってぃ（49）のSNSに登場。ゆってぃが浜崎のコンサートに出演したことを報告し、意外な関係性を明かした。
【写真】「きょうれつ〜な人脈」浜崎あゆみ＆“高校の先輩”ゆってぃ異色の2ショット
ゆってぃはインスタグラムの投稿で「浜崎あゆみさん。いや、高校の後輩の28周年のお祝いでコンサートでネタをやってきました！」とつづり、浜崎との2ショットや、芸人仲間らとのオフショットをアップ。
「先輩は緊張してハチャメチャだったけども。スケジュールに“浜崎あゆみコンサート”って入ってたから、マネージャーに、なにこれ？って聞いたら、『浜崎あゆみさんのコンサートでネタをやる仕事です』って言われて、浜崎あゆみって…あゆ!?ってそりゃ聞き返しましたよね」と出演までのエピソードをつづり、「ゆってぃはお祝いになったかだいぶ怪しいですが、、28周年おめでとうございます！」と浜崎を祝福した。
この投稿に対し浜崎は「大大大爆笑でした 先輩！有難う御座いました!!!」とコメントで反応している。
ほかSNS上では、「なんか、すげ〜メンバーだなあ」「濃いメンバーだなw」「状況の理解が追いつかない笑」「きょうれつ〜な人脈やなぁ、、」などの反響が寄せられている。
【写真】「きょうれつ〜な人脈」浜崎あゆみ＆“高校の先輩”ゆってぃ異色の2ショット
ゆってぃはインスタグラムの投稿で「浜崎あゆみさん。いや、高校の後輩の28周年のお祝いでコンサートでネタをやってきました！」とつづり、浜崎との2ショットや、芸人仲間らとのオフショットをアップ。
「先輩は緊張してハチャメチャだったけども。スケジュールに“浜崎あゆみコンサート”って入ってたから、マネージャーに、なにこれ？って聞いたら、『浜崎あゆみさんのコンサートでネタをやる仕事です』って言われて、浜崎あゆみって…あゆ!?ってそりゃ聞き返しましたよね」と出演までのエピソードをつづり、「ゆってぃはお祝いになったかだいぶ怪しいですが、、28周年おめでとうございます！」と浜崎を祝福した。
この投稿に対し浜崎は「大大大爆笑でした 先輩！有難う御座いました!!!」とコメントで反応している。
ほかSNS上では、「なんか、すげ〜メンバーだなあ」「濃いメンバーだなw」「状況の理解が追いつかない笑」「きょうれつ〜な人脈やなぁ、、」などの反響が寄せられている。